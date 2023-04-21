https://ria.ru/20230421/germaniya-1866793279.html

Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию

Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию - РИА Новости, 21.04.2023

Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию

Минобороны Германии до конца года уберет c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов, пишет Tagesschau. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:41

2023-04-21T08:41

2023-04-21T11:25

в мире

германия

польша

словакия

бундесвер германии

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минобороны Германии до конца года уберет c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов, пишет Tagesschau. По словам представителя оборонного ведомства, Берлин уже донес эти планы до Варшавы и Братиславы.Немецкие ЗРК Patriot развернули в Польше в начале года из-за инцидента с падением украинской ракеты близ восточной границы республики. В Словакии зенитно-ракетный комплекс начал действовать в конце марта 2022-го.

https://ria.ru/20230309/patriot-1856810077.html

германия

польша

словакия

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в мире, германия, польша, словакия, бундесвер германии, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )