https://ria.ru/20230421/germaniya-1866793279.html
Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию
Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию - РИА Новости, 21.04.2023
Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию
Минобороны Германии до конца года уберет c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов, пишет Tagesschau. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:41
2023-04-21T08:41
2023-04-21T11:25
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польша
словакия
бундесвер германии
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минобороны Германии до конца года уберет c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов, пишет Tagesschau. По словам представителя оборонного ведомства, Берлин уже донес эти планы до Варшавы и Братиславы.Немецкие ЗРК Patriot развернули в Польше в начале года из-за инцидента с падением украинской ракеты близ восточной границы республики. В Словакии зенитно-ракетный комплекс начал действовать в конце марта 2022-го.
https://ria.ru/20230309/patriot-1856810077.html
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в мире, германия, польша, словакия, бундесвер германии, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Германия, Польша, Словакия, Бундесвер Германии, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию
Tagesschau: Германия уберет ПВО Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году