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Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию - РИА Новости, 21.04.2023
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08:41 21.04.2023 (обновлено: 11:25 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/germaniya-1866793279.html
Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию
Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию - РИА Новости, 21.04.2023
Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию
Минобороны Германии до конца года уберет c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов, пишет Tagesschau. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:41
2023-04-21T11:25
в мире
германия
польша
словакия
бундесвер германии
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минобороны Германии до конца года уберет c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов, пишет Tagesschau. По словам представителя оборонного ведомства, Берлин уже донес эти планы до Варшавы и Братиславы.Немецкие ЗРК Patriot развернули в Польше в начале года из-за инцидента с падением украинской ракеты близ восточной границы республики. В Словакии зенитно-ракетный комплекс начал действовать в конце марта 2022-го.
https://ria.ru/20230309/patriot-1856810077.html
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в мире, германия, польша, словакия, бундесвер германии, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Германия, Польша, Словакия, Бундесвер Германии, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Германия одним действием решила ослабить Польшу и Словакию

Tagesschau: Германия уберет ПВО Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минобороны Германии до конца года уберет c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов, пишет Tagesschau.
«

"Бундесвер хочет прекратить использование немецких ЗРК Patriot в Польше к июню этого года, а в Словакии к концу года", — говорится в статье.

По словам представителя оборонного ведомства, Берлин уже донес эти планы до Варшавы и Братиславы.
Немецкие ЗРК Patriot развернули в Польше в начале года из-за инцидента с падением украинской ракеты близ восточной границы республики. В Словакии зенитно-ракетный комплекс начал действовать в конце марта 2022-го.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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В миреГерманияПольшаСловакияБундесвер ГерманииПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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