https://ria.ru/20230421/genprokuratura-1866933975.html
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил - РИА Новости, 21.04.2023
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:48
2023-04-21T15:48
2023-04-21T15:48
россия
япония
кунашир (остров)
генеральная прокуратура рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" (Япония) направлена на нарушение территориальной целостности РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Цель организации – отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о России, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России", - поясняется в релизе.
https://ria.ru/20230421/eksport-1866780570.html
россия
япония
кунашир (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, кунашир (остров), генеральная прокуратура рф, безопасность
Россия, Япония, Кунашир (остров), Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил
Генпрокуратура признала нежелательной организацию, призывающую к передаче Курил Японии