https://ria.ru/20230421/genprokuratura-1866933975.html

Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил

Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил - РИА Новости, 21.04.2023

Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:48

2023-04-21T15:48

2023-04-21T15:48

россия

япония

кунашир (остров)

генеральная прокуратура рф

безопасность

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" (Япония) направлена на нарушение территориальной целостности РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Цель организации – отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о России, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России", - поясняется в релизе.

https://ria.ru/20230421/eksport-1866780570.html

россия

япония

кунашир (остров)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, япония, кунашир (остров), генеральная прокуратура рф, безопасность