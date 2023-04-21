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Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил - РИА Новости, 21.04.2023
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15:48 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/genprokuratura-1866933975.html
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил - РИА Новости, 21.04.2023
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:48
2023-04-21T15:48
россия
япония
кунашир (остров)
генеральная прокуратура рф
безопасность
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" (Япония) направлена на нарушение территориальной целостности РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Цель организации – отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о России, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России", - поясняется в релизе.
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япония
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россия, япония, кунашир (остров), генеральная прокуратура рф, безопасность
Россия, Япония, Кунашир (остров), Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
Генпрокуратура признала нежелательной НПО, призывающую к отторжению Курил

Генпрокуратура признала нежелательной организацию, призывающую к передаче Курил Японии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" (Япония) направлена на нарушение территориальной целостности РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Цель организации – отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о России, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России", - поясняется в релизе.
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