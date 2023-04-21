https://ria.ru/20230421/gaubitsy-1866836699.html

Российские артиллеристы за ночь уничтожили гаубицы ВСУ Д-30 и "Мста-Б"

Российские артиллеристы за ночь уничтожили гаубицы ВСУ Д-30 и "Мста-Б" - РИА Новости, 21.04.2023

Российские артиллеристы за ночь уничтожили гаубицы ВСУ Д-30 и "Мста-Б"

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицы Д-30 и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:10

2023-04-21T11:10

2023-04-21T11:10

специальная военная операция на украине

херсон

новая каховка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицы Д-30 и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном, левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Белозерка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с артиллерийским расчетом, трое военнослужащих ВСУ погибли, троих ранило", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом, пять военнослужащих ВСУ погибли, двоих ранило". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам прилетело более 40 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.

https://ria.ru/20230420/artilleriya-1866639344.html

https://ria.ru/20230421/artilleriya-1866783341.html

херсон

новая каховка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсон, новая каховка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность