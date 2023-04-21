https://ria.ru/20230421/gaubitsy-1866836699.html
Российские артиллеристы за ночь уничтожили гаубицы ВСУ Д-30 и "Мста-Б"
Российские артиллеристы за ночь уничтожили гаубицы ВСУ Д-30 и "Мста-Б" - РИА Новости, 21.04.2023
Российские артиллеристы за ночь уничтожили гаубицы ВСУ Д-30 и "Мста-Б"
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицы Д-30 и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:10
2023-04-21T11:10
2023-04-21T11:10
специальная военная операция на украине
херсон
новая каховка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицы Д-30 и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном, левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Белозерка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с артиллерийским расчетом, трое военнослужащих ВСУ погибли, троих ранило", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом, пять военнослужащих ВСУ погибли, двоих ранило". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам прилетело более 40 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
https://ria.ru/20230420/artilleriya-1866639344.html
https://ria.ru/20230421/artilleriya-1866783341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, новая каховка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские артиллеристы за ночь уничтожили гаубицы ВСУ Д-30 и "Мста-Б"
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Мста-Б" под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицы Д-30 и "Мста-Б" вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном, левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Белозерка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с артиллерийским расчетом, трое военнослужащих ВСУ
погибли, троих ранило", - сказал собеседник агентства.
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Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом, пять военнослужащих ВСУ погибли, двоих ранило".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка
, Каховка
и окрестным селам прилетело более 40 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области
, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
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