https://ria.ru/20230421/g7-1866783647.html

СМИ: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров

СМИ: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров - РИА Новости, 21.04.2023

СМИ: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров

Страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T05:06

2023-04-21T05:06

2023-04-21T10:28

россия

япония

хиросима (префектура)

ясутоси нисимура

g7

в мире

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ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии. Ранее в пятницу министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры". Агентство Блумберг ранее сообщило, что ряд стран — союзниц Украины, включая США, рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию. Идея, по его данным, заключается в том, чтобы перейти к санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу. При этом агентство отметило, что представители G7 обсуждают идею, предложение все еще рассматривается и может быть изменено. Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то странам — участницам нового санкционного режима предстоит определить, что допускать к экспорту в Россию. В списки исключений, "очень вероятно", войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, говорится в публикации.

https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html

https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866500442.html

россия

япония

хиросима (префектура)

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россия, япония, хиросима (префектура), ясутоси нисимура, g7, в мире