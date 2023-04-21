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СМИ: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров - РИА Новости, 21.04.2023
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05:06 21.04.2023 (обновлено: 10:28 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/g7-1866783647.html
СМИ: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
СМИ: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T05:06
2023-04-21T10:28
россия
япония
хиросима (префектура)
ясутоси нисимура
g7
в мире
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ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии. Ранее в пятницу министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры". Агентство Блумберг ранее сообщило, что ряд стран — союзниц Украины, включая США, рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию. Идея, по его данным, заключается в том, чтобы перейти к санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу. При этом агентство отметило, что представители G7 обсуждают идею, предложение все еще рассматривается и может быть изменено. Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то странам — участницам нового санкционного режима предстоит определить, что допускать к экспорту в Россию. В списки исключений, "очень вероятно", войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, говорится в публикации.
https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html
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россия
япония
хиросима (префектура)
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россия, япония, хиросима (префектура), ясутоси нисимура, g7, в мире
Россия, Япония, Хиросима (префектура), Ясутоси Нисимура, G7, В мире
СМИ: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров

Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти на все товары

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
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ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Ранее в пятницу министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".
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Агентство Блумберг ранее сообщило, что ряд стран — союзниц Украины, включая США, рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию.
Идея, по его данным, заключается в том, чтобы перейти к санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу. При этом агентство отметило, что представители G7 обсуждают идею, предложение все еще рассматривается и может быть изменено. Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то странам — участницам нового санкционного режима предстоит определить, что допускать к экспорту в Россию. В списки исключений, "очень вероятно", войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, говорится в публикации.
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РоссияЯпонияХиросима (префектура)Ясутоси НисимураG7В мире
 
 
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