https://ria.ru/20230421/fond-1866950769.html
Путин поручил определить объемы средств для Российского научного фонда
Путин поручил определить объемы средств для Российского научного фонда - РИА Новости, 21.04.2023
Путин поручил определить объемы средств для Российского научного фонда
Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля определить объемы средств для Российского научного фонда (РНФ) на отбор научных программ,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:49
2023-04-21T16:49
2023-04-21T16:49
россия
владимир путин
михаил мишустин
александр хлунов
российский научный фонд
наука
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля определить объемы средств для Российского научного фонда (РНФ) на отбор научных программ, опытно-конструкторских и технологических проектов, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом определить объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых для предоставления в качестве имущественного взноса Российской Федерации Российскому научному фонду в целях проведения конкурсного отбора научных (научно-технических) программ и проектов, предусматривающих выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (опытно-конструкторских разработок)", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 апреля 2023 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор РНФ Александр Хлунов.
https://ria.ru/20230421/finansy-1866948773.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, александр хлунов, российский научный фонд, наука
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Хлунов, Российский научный фонд, Наука
Путин поручил определить объемы средств для Российского научного фонда
Путин поручил определить объемы средств для Российского научного фонда на отбор проектов