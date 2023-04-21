https://ria.ru/20230421/finlyandiya-1866985159.html

Финляндия вступила в НАТО под давлением пропаганды, считает политолог

Финляндия вступила в НАТО под давлением пропаганды, считает политолог - РИА Новости, 21.04.2023

Финляндия вступила в НАТО под давлением пропаганды, считает политолог

Большинство финнов выступали против членства своей страны в НАТО, поэтому этот вопрос не был вынесен на референдум, а второпях решался под давлением политиков и РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:51

2023-04-21T18:51

2023-04-21T19:16

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Большинство финнов выступали против членства своей страны в НАТО, поэтому этот вопрос не был вынесен на референдум, а второпях решался под давлением политиков и пропаганды, считает финский общественник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. "Нам, конечно, не дали референдума никакого… Почему не дали референдума, понятно – потому что большинство финнов против. Со стороны России нет никаких угроз против Финляндии, абсолютно никаких. Это признают все в Финляндии, что со стороны России ничего отрицательного нет, и в прошлом году тоже ничего не было. Все тихо, спокойно на границе нашей, и в самой Финляндии тоже", - заявил Бекман на круглом столе в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что руководство Финляндии приняло решение вступать в НАТО на основе соцопросов, которые якобы показывали готовность финнов к такому шагу, и еще называло это "триумфом демократии", с чем Бекман категорически не согласен. Политолог отметил также, что инициаторы торопились успеть вступить в НАТО при действовавшем старом составе парламента, так как были опасения, что новый может не проголосовать за это решение. Выборы в парламент Финляндии состоялись 2 апреля. По его словам, самому же вступлению предшествовал поток антироссийской пропаганды, который фактически закончился, как только решение было принято. "То, что сейчас происходит в Финляндии, – в это трудно поверить. НАТО чувствует себя настоящим хозяином Финляндии, и это чувствуется везде – в прессе, по телевидению, в политике… НАТО – как бог для прессы и журналистов. Они вели агрессивную, беспрецедентную антироссийскую пропаганду последний год, что просто в истории такого нет. В результате наш народ в военном психозе. Но сразу, как Финляндия попала в НАТО, уже нет никакой пропаганды, даже опубликовали какую-то критику против НАТО. Но до этого никакой критики не было", - утверждает он. Он считает, что простые жители Финляндии только страдают от разрушения связей с Россией. "У нас рост электроэнергии до десяти раз, или по крайней мере в несколько раз. Рост продуктов, все цены выросли очень сильно. И конечно, народ в панике, и вся жизнь финнов сосредоточена на выживании в новых экономических условиях… Восточная Финляндия очень сильно теряет клиентов, бизнес банкротится, потому что пропали русские туристы. Никто не может понять, почему это происходит, русские туристы – это же мирные люди, мирное явление, абсолютно нормальное и положительное явление между нашими странами. С русскими туристами никогда ничего отрицательного не было, никаких отрицательных новостей. И вдруг решили все это закрыть. Естественно, это диктат Брюсселя, и там вдруг стали говорить в таком же тоне, как нацисты говорили, что русские не имеют права гулять по городам Европы", - заявил Бекман. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. В ночь на 31 марта этого года завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса.

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

https://ria.ru/20230418/ugol-1866120558.html

https://ria.ru/20230421/nato-1866913737.html

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финляндия, россия, йохан бекман, нато, в мире