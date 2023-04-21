https://ria.ru/20230421/evrosoyuz-1866978545.html

Лидер Чехии призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года

Лидер Чехии призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года - РИА Новости, 21.04.2023

Лидер Чехии призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года

Чехии необходимо добиваться в Евросоюзе, чтобы переговоры о вступлении Украины в состав сообщества начались уже в этом году, заявил чешский президент Петр... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:18

2023-04-21T18:18

2023-04-21T18:18

в мире

чехия

украина

евросоюз

петр павел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

ПРАГА, 21 апр – РИА Новости. Чехии необходимо добиваться в Евросоюзе, чтобы переговоры о вступлении Украины в состав сообщества начались уже в этом году, заявил чешский президент Петр Павел. "Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем в большей безопасности будем и мы здесь. Скорейшее вступление Украины в Евросоюз отвечает интересам Чехии, и Чехия должна настаивать на том, чтобы переговоры с Украиной (о вступлении в ЕС) действительно начались до конца этого года", - заявил Павел журналистам в Брюсселе, где он находится с трехдневным визитом. Трансляцию его выступления вело Чешское ТВ. Павел высказался против принятия некоторыми странами-членами ЕС односторонних мер в отношении украинской пшеницы в связи с проблемами, возникшими в последние дни. "Я четко вижу решение не в принятии односторонних мер отдельными государствами, но (в мерах) в рамках Евросоюза", - сказал Павел, добавив, что, по его мнению, одним из решений может стать введение временных тарифов на украинскую сельхозпродукцию.

https://ria.ru/20230421/nato-1866821806.html

чехия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, украина, евросоюз, петр павел