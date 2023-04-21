https://ria.ru/20230421/evrosoyuz-1866978545.html
Лидер Чехии призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года
Лидер Чехии призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года - РИА Новости, 21.04.2023
Лидер Чехии призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года
Чехии необходимо добиваться в Евросоюзе, чтобы переговоры о вступлении Украины в состав сообщества начались уже в этом году, заявил чешский президент Петр... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:18
2023-04-21T18:18
2023-04-21T18:18
в мире
чехия
украина
евросоюз
петр павел
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ПРАГА, 21 апр – РИА Новости. Чехии необходимо добиваться в Евросоюзе, чтобы переговоры о вступлении Украины в состав сообщества начались уже в этом году, заявил чешский президент Петр Павел. "Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем в большей безопасности будем и мы здесь. Скорейшее вступление Украины в Евросоюз отвечает интересам Чехии, и Чехия должна настаивать на том, чтобы переговоры с Украиной (о вступлении в ЕС) действительно начались до конца этого года", - заявил Павел журналистам в Брюсселе, где он находится с трехдневным визитом. Трансляцию его выступления вело Чешское ТВ. Павел высказался против принятия некоторыми странами-членами ЕС односторонних мер в отношении украинской пшеницы в связи с проблемами, возникшими в последние дни. "Я четко вижу решение не в принятии односторонних мер отдельными государствами, но (в мерах) в рамках Евросоюза", - сказал Павел, добавив, что, по его мнению, одним из решений может стать введение временных тарифов на украинскую сельхозпродукцию.
https://ria.ru/20230421/nato-1866821806.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, чехия, украина, евросоюз, петр павел
В мире, Чехия, Украина, Евросоюз, Петр Павел
Лидер Чехии призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года
Президент Чехии Павел призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года
ПРАГА, 21 апр – РИА Новости. Чехии необходимо добиваться в Евросоюзе, чтобы переговоры о вступлении Украины в состав сообщества начались уже в этом году, заявил чешский президент Петр Павел.
"Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем в большей безопасности будем и мы здесь. Скорейшее вступление Украины в Евросоюз отвечает интересам Чехии, и Чехия должна настаивать на том, чтобы переговоры с Украиной (о вступлении в ЕС) действительно начались до конца этого года", - заявил Павел журналистам в Брюсселе
, где он находится с трехдневным визитом. Трансляцию его выступления вело Чешское ТВ.
Павел высказался против принятия некоторыми странами-членами ЕС односторонних мер в отношении украинской пшеницы в связи с проблемами, возникшими в последние дни. "Я четко вижу решение не в принятии односторонних мер отдельными государствами, но (в мерах) в рамках Евросоюза", - сказал Павел, добавив, что, по его мнению, одним из решений может стать введение временных тарифов на украинскую сельхозпродукцию.
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