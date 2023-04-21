https://ria.ru/20230421/elektrichestvo-1866944319.html
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 21.04.2023
В Севастополе восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Севастополе, нарушенное днем из-за сработавшей системы защиты, восстановлено, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:28
2023-04-21T16:28
2023-04-21T16:28
республика крым
происшествия
севастополь
михаил развожаев
крымэнерго
электричество
россия
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Севастополе, нарушенное днем из-за сработавшей системы защиты, восстановлено, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.Электричество пропало в нескольких районах Севастополя днем в пятницу из-за сработавшей системы защиты. Позже о перебоях сообщили и в некоторых районах Республики Крым. Причина - отключение генерации на Балаклавской ТЭС, в результате чего произошло срабатывание противоаварийной автоматики. О восстановлении электроснабжение сообщили и в Республике Крым. "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", - подчеркнули в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20230418/elektrichestvo-1866176663.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, севастополь, михаил развожаев, крымэнерго, электричество, россия, жкх
Республика Крым, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Крымэнерго, Электричество, Россия, ЖКХ
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе и в республике Крым восстановили электроснабжение