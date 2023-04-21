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В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 21.04.2023
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16:28 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/elektrichestvo-1866944319.html
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 21.04.2023
В Севастополе восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Севастополе, нарушенное днем из-за сработавшей системы защиты, восстановлено, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:28
2023-04-21T16:28
республика крым
происшествия
севастополь
михаил развожаев
крымэнерго
электричество
россия
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Севастополе, нарушенное днем из-за сработавшей системы защиты, восстановлено, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.Электричество пропало в нескольких районах Севастополя днем в пятницу из-за сработавшей системы защиты. Позже о перебоях сообщили и в некоторых районах Республики Крым. Причина - отключение генерации на Балаклавской ТЭС, в результате чего произошло срабатывание противоаварийной автоматики. О восстановлении электроснабжение сообщили и в Республике Крым. "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", - подчеркнули в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20230418/elektrichestvo-1866176663.html
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республика крым, происшествия, севастополь, михаил развожаев, крымэнерго, электричество, россия, жкх
Республика Крым, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Крымэнерго, Электричество, Россия, ЖКХ
В Севастополе восстановили электроснабжение

В Севастополе и в республике Крым восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Севастополе, нарушенное днем из-за сработавшей системы защиты, восстановлено, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Электричество пропало в нескольких районах Севастополя днем в пятницу из-за сработавшей системы защиты. Позже о перебоях сообщили и в некоторых районах Республики Крым. Причина - отключение генерации на Балаклавской ТЭС, в результате чего произошло срабатывание противоаварийной автоматики.
«

"Территориальные сетевые организации электроснабжения потребителей Севастополя отчитались, что электроснабжение восстановлено в полном объёме", - написал Развожаев.

О восстановлении электроснабжение сообщили и в Республике Крым.
"Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", - подчеркнули в пресс-службе компании.
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Республика КрымПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевКрымэнергоЭлектричествоРоссияЖКХ
 
 
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