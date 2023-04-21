https://ria.ru/20230421/elektrichestvo-1866944319.html

В Севастополе восстановили электроснабжение

В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 21.04.2023

В Севастополе восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Севастополе, нарушенное днем из-за сработавшей системы защиты, восстановлено, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:28

2023-04-21T16:28

2023-04-21T16:28

республика крым

происшествия

севастополь

михаил развожаев

крымэнерго

электричество

россия

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Севастополе, нарушенное днем из-за сработавшей системы защиты, восстановлено, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.Электричество пропало в нескольких районах Севастополя днем в пятницу из-за сработавшей системы защиты. Позже о перебоях сообщили и в некоторых районах Республики Крым. Причина - отключение генерации на Балаклавской ТЭС, в результате чего произошло срабатывание противоаварийной автоматики. О восстановлении электроснабжение сообщили и в Республике Крым. "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", - подчеркнули в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20230418/elektrichestvo-1866176663.html

республика крым

севастополь

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, происшествия, севастополь, михаил развожаев, крымэнерго, электричество, россия, жкх