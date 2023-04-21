https://ria.ru/20230421/eksport-1866928373.html

Эксперт назвал чушью идею о полном запрете экспорта в Россию

Эксперт назвал чушью идею о полном запрете экспорта в Россию - РИА Новости, 21.04.2023

Эксперт назвал чушью идею о полном запрете экспорта в Россию

Разговоры о полном запрете западного экспорта в Россию - чушь, они свидетельствуют о бессилии Вашингтона и Брюсселя и бессмысленности санкций с их стороны,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:31

2023-04-21T15:31

2023-04-21T15:31

россия

япония

андрей суздальцев

высшая школа экономики (вшэ)

g7

санкции в отношении россии

ясутоси нисимура

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разговоры о полном запрете западного экспорта в Россию - чушь, они свидетельствуют о бессилии Вашингтона и Брюсселя и бессмысленности санкций с их стороны, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о "полном запрете" экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры". "Все это просто чушь, если называть вещи своими именами. Запад уже начинает повторяться. Ведь попытки ввести такое были, когда стали появляться в прошлом году первые пакеты санкций, когда мы узаконили параллельный импорт", - сказал Суздальцев. По его словам, хоть и есть области, сильнее других пострадавшие от санкций, импорт в РФ по-прежнему идет, поставки продолжаются. Запад, по его словам, будто не понимает, что "любые запреты в области мировой экономики мгновенно заменяются разными другими схемами". "Если тот или иной товар востребован, его обязательно привезут", - подчеркнул эксперт. Заявления о полном запрете западного экспорта в Россию – это, по сути, "признание того, что санкции на деле не работают", считает он. "Все эти разговоры от отчаяния, от того, что у них ничего не получается. Теперь Западу остается лишь ввести санкции на… воздух, как это пытались сделать синьор Помидор и принц Лимон в сказке про Чиполлино!" - заключил Суздальцев.

https://ria.ru/20230421/avto-1866788756.html

https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html

россия

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россия, япония, андрей суздальцев, высшая школа экономики (вшэ), g7, санкции в отношении россии, ясутоси нисимура