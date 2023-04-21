https://ria.ru/20230421/eksport-1866928373.html
Эксперт назвал чушью идею о полном запрете экспорта в Россию
Эксперт назвал чушью идею о полном запрете экспорта в Россию - РИА Новости, 21.04.2023
Эксперт назвал чушью идею о полном запрете экспорта в Россию
Разговоры о полном запрете западного экспорта в Россию - чушь, они свидетельствуют о бессилии Вашингтона и Брюсселя и бессмысленности санкций с их стороны,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:31
2023-04-21T15:31
2023-04-21T15:31
россия
япония
андрей суздальцев
высшая школа экономики (вшэ)
g7
санкции в отношении россии
ясутоси нисимура
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разговоры о полном запрете западного экспорта в Россию - чушь, они свидетельствуют о бессилии Вашингтона и Брюсселя и бессмысленности санкций с их стороны, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о "полном запрете" экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры". "Все это просто чушь, если называть вещи своими именами. Запад уже начинает повторяться. Ведь попытки ввести такое были, когда стали появляться в прошлом году первые пакеты санкций, когда мы узаконили параллельный импорт", - сказал Суздальцев. По его словам, хоть и есть области, сильнее других пострадавшие от санкций, импорт в РФ по-прежнему идет, поставки продолжаются. Запад, по его словам, будто не понимает, что "любые запреты в области мировой экономики мгновенно заменяются разными другими схемами". "Если тот или иной товар востребован, его обязательно привезут", - подчеркнул эксперт. Заявления о полном запрете западного экспорта в Россию – это, по сути, "признание того, что санкции на деле не работают", считает он. "Все эти разговоры от отчаяния, от того, что у них ничего не получается. Теперь Западу остается лишь ввести санкции на… воздух, как это пытались сделать синьор Помидор и принц Лимон в сказке про Чиполлино!" - заключил Суздальцев.
https://ria.ru/20230421/avto-1866788756.html
https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html
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россия, япония, андрей суздальцев, высшая школа экономики (вшэ), g7, санкции в отношении россии, ясутоси нисимура
Россия, Япония, Андрей Суздальцев, Высшая школа экономики (ВШЭ), G7, Санкции в отношении России, Ясутоси Нисимура
Эксперт назвал чушью идею о полном запрете экспорта в Россию
Доцент Суздальцев назвал чушью попытки Запада ввести полный запрет экспорта в Россию
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разговоры о полном запрете западного экспорта в Россию - чушь, они свидетельствуют о бессилии Вашингтона и Брюсселя и бессмысленности санкций с их стороны, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии
сообщило, что страны G7
рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура
воздержался от ответа о "полном запрете" экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме
. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".
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"Все это просто чушь, если называть вещи своими именами. Запад уже начинает повторяться. Ведь попытки ввести такое были, когда стали появляться в прошлом году первые пакеты санкций, когда мы узаконили параллельный импорт", - сказал Суздальцев.
По его словам, хоть и есть области, сильнее других пострадавшие от санкций, импорт в РФ по-прежнему идет, поставки продолжаются.
Запад, по его словам, будто не понимает, что "любые запреты в области мировой экономики мгновенно заменяются разными другими схемами". "Если тот или иной товар востребован, его обязательно привезут", - подчеркнул эксперт.
Заявления о полном запрете западного экспорта в Россию – это, по сути, "признание того, что санкции на деле не работают", считает он. "Все эти разговоры от отчаяния, от того, что у них ничего не получается. Теперь Западу остается лишь ввести санкции на… воздух, как это пытались сделать синьор Помидор и принц Лимон в сказке про Чиполлино!" - заключил Суздальцев.
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