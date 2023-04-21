https://ria.ru/20230421/eksport-1866780570.html
Министр Японии воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию
Министр Японии воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию - РИА Новости, 21.04.2023
Министр Японии воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию
Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:56
2023-04-21T03:56
2023-04-21T03:59
россия
япония
хиросима (префектура)
ясутоси нисимура
g7
в мире
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ТОКИО, 21 апр - РИА Новости. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в РФ, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме, сообщило агентство Киодо."Этот вопрос затрагивает дипломатические переговоры, я хотел бы воздержаться от комментариев", - сказал Нисимура.Агентство Блумберг ранее сообщило, что ряд стран-союзниц Украины, включая США, рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию.Идея, по его данным, заключается в том, чтобы перейти к санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются ко ввозу. При этом агентство отметило, что представители G7 обсуждают идею, предложение все еще рассматривается и может быть изменено. Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то странам-участницам нового санкционного режима предстоит определить, что допускать к экспорту в Россию. В списки исключений "очень вероятно" войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, говорится в публикации.
https://ria.ru/20230419/rossiya-1866287615.html
https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866500272.html
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россия, япония, хиросима (префектура), ясутоси нисимура, g7, в мире
Россия, Япония, Хиросима (префектура), Ясутоси Нисимура, G7, В мире
Министр Японии воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию
Министр экономики Японии Нисимура воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию