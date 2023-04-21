https://ria.ru/20230421/efimov-1866819013.html

Ефимов: площади зданий индустриального парка "Руднево" увеличат в 2,5 раза

Ефимов: площади зданий индустриального парка "Руднево" увеличат в 2,5 раза - РИА Новости, 21.04.2023

Ефимов: площади зданий индустриального парка "Руднево" увеличат в 2,5 раза

Площади производственных и административных объектов индустриального парка "Руднево" к концу 2024 году планируется увеличить в 2,5 раза, сообщил заммэра по... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:10

2023-04-21T10:10

2023-04-21T10:17

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Площади производственных и административных объектов индустриального парка "Руднево" к концу 2024 году планируется увеличить в 2,5 раза, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На данный момент в индустриальном парке возведены 18 производственных корпусов общей площадью около 120 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро. К концу 2024 года планируется увеличить площадь объектов до 300 тысяч квадратных метров и создать там свыше шести тысяч рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский, в индустриальном парке в настоящее время разворачивают производственные мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать беспилотные летательные аппараты.Ранее Москва совместно с Минэкономразвития приняли решение о создании на базе парка "Руднево" федерального центра беспилотных авиационных систем, резиденты которого займутся разработкой и производством беспилотников различного назначения. Помимо создателей беспилотников, в индустриальном парке будут работать производители инженерного оборудования, композитных материалов, медицинских изделий и электрооборудования. В марте этого года площадка была включена в состав особой экономической зоны Москвы. Таким образом, предприятия, локализовавшие производство в "Руднево", смогут получить статус резидента ОЭЗ, что даст им существенные налоговые льготы.

https://ria.ru/20230417/moskva-1865743479.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)