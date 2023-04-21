https://ria.ru/20230421/duracell-1866968664.html
В России есть аналоги Duracell, сообщил Минпромторг
В России есть аналоги Duracell, сообщил Минпромторг - РИА Новости, 21.04.2023
В России есть аналоги Duracell, сообщил Минпромторг
Российский рынок обладает достаточным количеством аналогов продукции Duracell от других зарубежных брендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:41
2023-04-21T17:41
2023-04-21T17:41
экономика
россия
краснодарский край
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский рынок обладает достаточным количеством аналогов продукции Duracell от других зарубежных брендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Ранее в пятницу телеграм-канал Mash опубликовал обращение генерального директора "дочки" компании, ООО "Дюраселл Раша", Юрия Коротаева к бизнес-партнерам, в котором сообщается, что акционеры Duracell приняли решение об уходе с российского рынка. В компании телеграм-каналу подтвердили эту информацию. Кроме того, глава "Дюраселл Раша" подтвердил телеграм-каналу "Подъем" подлинность вышеупомянутого письма. Позже источник в Минпромторге сообщил РИА Новости, что если американская компания Duracell уйдет с российского рынка, будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта. "На рынке есть в наличии достаточное количество предложений от других зарубежных брендов", - сообщило министерство, комментируя появившуюся информацию об уходе компании Duracell из России. Вместе с тем, как сообщает министерство, в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект создания производства алкалиновых (щелочных) элементов питания. Проектом предполагается запуск двух линий по производству алкалиновых (щелочных) элементов питания в 2024 году. Производственные мощности позволят выпускать более 250 миллионов штук в год. Проект планирует реализовать ООО "АБ-Бэттэрис" в Краснодарском крае. Инвестиции в предприятие составит порядка 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230412/institut-1864744191.html
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РИА Новости
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экономика, россия, краснодарский край, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
Экономика, Россия, Краснодарский край, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии
В России есть аналоги Duracell, сообщил Минпромторг
Минпромторг сообщил, что в России есть аналоги продукции Duracell от других брендов
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский рынок обладает достаточным количеством аналогов продукции Duracell от других зарубежных брендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Ранее в пятницу телеграм-канал Mash опубликовал обращение генерального директора "дочки" компании, ООО "Дюраселл Раша", Юрия Коротаева к бизнес-партнерам, в котором сообщается, что акционеры Duracell приняли решение об уходе с российского рынка. В компании телеграм-каналу подтвердили эту информацию. Кроме того, глава "Дюраселл Раша" подтвердил телеграм-каналу "Подъем" подлинность вышеупомянутого письма.
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Позже источник в Минпромторге сообщил РИА Новости, что если американская компания Duracell уйдет с российского рынка, будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта.
"На рынке есть в наличии достаточное количество предложений от других зарубежных брендов", - сообщило министерство, комментируя появившуюся информацию об уходе компании Duracell из России.
Вместе с тем, как сообщает министерство, в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект создания производства алкалиновых (щелочных) элементов питания. Проектом предполагается запуск двух линий по производству алкалиновых (щелочных) элементов питания в 2024 году. Производственные мощности позволят выпускать более 250 миллионов штук в год. Проект планирует реализовать ООО "АБ-Бэттэрис" в Краснодарском крае
. Инвестиции в предприятие составит порядка 1 миллиарда рублей.
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