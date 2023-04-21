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Источник: Минпромторг может вернуть Duracell в список параллельного импорта - РИА Новости, 21.04.2023
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16:36 21.04.2023 (обновлено: 17:20 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/duracell-1866947828.html
Источник: Минпромторг может вернуть Duracell в список параллельного импорта
Источник: Минпромторг может вернуть Duracell в список параллельного импорта - РИА Новости, 21.04.2023
Источник: Минпромторг может вернуть Duracell в список параллельного импорта
Если американская компания Duracell уйдет с российского рынка, будет проработана возможность её возвращения в перечень товаров параллельного импорта, рассказал... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:36
2023-04-21T17:20
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если американская компания Duracell уйдет с российского рынка, будет проработана возможность её возвращения в перечень товаров параллельного импорта, рассказал РИА Новости источник в Минпромторге.Ранее в пятницу телеграм-канал Mash опубликовал обращение генерального директора "дочки" компании, ООО "Дюраселл Раша", Юрия Коротаева к бизнес-партнерам, в котором сообщается, что акционеры Duracell приняли решение об уходе с российского рынка. В компании телеграм-каналу подтвердили эту информацию. Кроме того, глава "Дюраселл Раша" подтвердил телеграм-каналу "Подъем" подлинность вышеупомянутого письма."В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта (Duracell был исключен из первой редакции после ряда обращений в первой половине 2022 года с утверждением, что компания нацелена на сохранение и расширение операционной деятельности в России)", - сказал источник.Он также добавил, что "Дюраселл Раша" отказалась комментировать данную новость. При этом стороны договорились, что в скором времени компания направит в адрес министерства соответствующие разъяснения, рассказал собеседник агентства.В начале мая прошлого года Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства, включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).При этом в июле прошлого года, согласно опубликованному документу министерства, из перечня была исключена продукция Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы).
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Источник: Минпромторг может вернуть Duracell в список параллельного импорта

Минпромторг может вернуть Duracell в список параллельного импорта в случае ухода компании

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкБатарейки "Duracell"
Батарейки Duracell - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Батарейки "Duracell" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если американская компания Duracell уйдет с российского рынка, будет проработана возможность её возвращения в перечень товаров параллельного импорта, рассказал РИА Новости источник в Минпромторге.
Ранее в пятницу телеграм-канал Mash опубликовал обращение генерального директора "дочки" компании, ООО "Дюраселл Раша", Юрия Коротаева к бизнес-партнерам, в котором сообщается, что акционеры Duracell приняли решение об уходе с российского рынка. В компании телеграм-каналу подтвердили эту информацию. Кроме того, глава "Дюраселл Раша" подтвердил телеграм-каналу "Подъем" подлинность вышеупомянутого письма.
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"В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта (Duracell был исключен из первой редакции после ряда обращений в первой половине 2022 года с утверждением, что компания нацелена на сохранение и расширение операционной деятельности в России)", - сказал источник.
Он также добавил, что "Дюраселл Раша" отказалась комментировать данную новость. При этом стороны договорились, что в скором времени компания направит в адрес министерства соответствующие разъяснения, рассказал собеседник агентства.
В начале мая прошлого года Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства, включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).
При этом в июле прошлого года, согласно опубликованному документу министерства, из перечня была исключена продукция Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы).
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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