https://ria.ru/20230421/duracell-1866947828.html

Источник: Минпромторг может вернуть Duracell в список параллельного импорта

Источник: Минпромторг может вернуть Duracell в список параллельного импорта - РИА Новости, 21.04.2023

Источник: Минпромторг может вернуть Duracell в список параллельного импорта

Если американская компания Duracell уйдет с российского рынка, будет проработана возможность её возвращения в перечень товаров параллельного импорта, рассказал... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:36

2023-04-21T16:36

2023-04-21T17:20

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866877768_0:874:2048:2026_1920x0_80_0_0_05fec913d637185bc291c777458528ab.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если американская компания Duracell уйдет с российского рынка, будет проработана возможность её возвращения в перечень товаров параллельного импорта, рассказал РИА Новости источник в Минпромторге.Ранее в пятницу телеграм-канал Mash опубликовал обращение генерального директора "дочки" компании, ООО "Дюраселл Раша", Юрия Коротаева к бизнес-партнерам, в котором сообщается, что акционеры Duracell приняли решение об уходе с российского рынка. В компании телеграм-каналу подтвердили эту информацию. Кроме того, глава "Дюраселл Раша" подтвердил телеграм-каналу "Подъем" подлинность вышеупомянутого письма."В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта (Duracell был исключен из первой редакции после ряда обращений в первой половине 2022 года с утверждением, что компания нацелена на сохранение и расширение операционной деятельности в России)", - сказал источник.Он также добавил, что "Дюраселл Раша" отказалась комментировать данную новость. При этом стороны договорились, что в скором времени компания направит в адрес министерства соответствующие разъяснения, рассказал собеседник агентства.В начале мая прошлого года Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства, включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).При этом в июле прошлого года, согласно опубликованному документу министерства, из перечня была исключена продукция Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы).

https://ria.ru/20230421/chery-1866818321.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)