https://ria.ru/20230421/dtp-1867009505.html

В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус

В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус - РИА Новости, 21.04.2023

В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус

Рейсовый микроавтобус перевернулся в Старорусском районе Новгородской области: четыре человека пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T20:48

2023-04-21T20:48

2023-04-21T20:54

авто

происшествия

старая русса

новгородская область

старорусский район

гибдд мвд рф

угибдд

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Рейсовый микроавтобус перевернулся в Старорусском районе Новгородской области: четыре человека пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.Как уточняют в областном ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:00 на автодороге "Демянск – Старая Русса – Волот" в Старорусском районе. В автобусе находились 14 человек – водитель и 13 пассажиров."Водитель, мужчина 1974 г.р., управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, выполняющим рейс по маршруту "Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Демянск – Марево", при объезде двигающегося в попутном направлении автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги. Четыре человека получили травмы в результате ДТП", - информирует региональное УГИБДД.Как сообщили РИА Новости автоинспекторы, в медучреждение Старой Руссы обратились семь человек с ушибами и ссадинами.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге, а также при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе проведении медицинского освидетельствования водителя", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20230421/belgorod-1866975678.html

старая русса

новгородская область

старорусский район

россия

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авто, происшествия, старая русса, новгородская область, старорусский район, гибдд мвд рф, угибдд, россия, дтп