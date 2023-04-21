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В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус - РИА Новости, 21.04.2023
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20:48 21.04.2023 (обновлено: 20:54 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/dtp-1867009505.html
В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус
В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус - РИА Новости, 21.04.2023
В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус
Рейсовый микроавтобус перевернулся в Старорусском районе Новгородской области: четыре человека пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T20:48
2023-04-21T20:54
авто
происшествия
старая русса
новгородская область
старорусский район
гибдд мвд рф
угибдд
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Рейсовый микроавтобус перевернулся в Старорусском районе Новгородской области: четыре человека пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.Как уточняют в областном ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:00 на автодороге "Демянск – Старая Русса – Волот" в Старорусском районе. В автобусе находились 14 человек – водитель и 13 пассажиров."Водитель, мужчина 1974 г.р., управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, выполняющим рейс по маршруту "Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Демянск – Марево", при объезде двигающегося в попутном направлении автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги. Четыре человека получили травмы в результате ДТП", - информирует региональное УГИБДД.Как сообщили РИА Новости автоинспекторы, в медучреждение Старой Руссы обратились семь человек с ушибами и ссадинами.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге, а также при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе проведении медицинского освидетельствования водителя", - информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20230421/belgorod-1866975678.html
старая русса
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авто, происшествия, старая русса, новгородская область, старорусский район, гибдд мвд рф, угибдд, россия, дтп
Авто, Происшествия, Старая Русса, Новгородская область, Старорусский район, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД, Россия, ДТП
В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус

В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус, четыре пассажира пострадали

© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской областиДТП на трассе Демянск – Старая Русса – Волот в Новгородской области
ДТП на трассе Демянск – Старая Русса – Волот в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской области
ДТП на трассе Демянск – Старая Русса – Волот в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Рейсовый микроавтобус перевернулся в Старорусском районе Новгородской области: четыре человека пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.
Как уточняют в областном ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:00 на автодороге "Демянск – Старая Русса – Волот" в Старорусском районе. В автобусе находились 14 человек – водитель и 13 пассажиров.
"Водитель, мужчина 1974 г.р., управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, выполняющим рейс по маршруту "Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Демянск – Марево", при объезде двигающегося в попутном направлении автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги. Четыре человека получили травмы в результате ДТП", - информирует региональное УГИБДД.
Как сообщили РИА Новости автоинспекторы, в медучреждение Старой Руссы обратились семь человек с ушибами и ссадинами.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге, а также при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе проведении медицинского освидетельствования водителя", - информирует надзорное ведомство.
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АвтоПроисшествияСтарая РуссаНовгородская областьСтарорусский районГИБДД МВД РФУГИБДДРоссияДТП
 
 
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