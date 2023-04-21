В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус
В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус, четыре пассажира пострадали
© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской областиДТП на трассе Демянск – Старая Русса – Волот в Новгородской области
ДТП на трассе Демянск – Старая Русса – Волот в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Рейсовый микроавтобус перевернулся в Старорусском районе Новгородской области: четыре человека пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.
Как уточняют в областном ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:00 на автодороге "Демянск – Старая Русса – Волот" в Старорусском районе. В автобусе находились 14 человек – водитель и 13 пассажиров.
"Водитель, мужчина 1974 г.р., управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, выполняющим рейс по маршруту "Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Демянск – Марево", при объезде двигающегося в попутном направлении автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги. Четыре человека получили травмы в результате ДТП", - информирует региональное УГИБДД.
Как сообщили РИА Новости автоинспекторы, в медучреждение Старой Руссы обратились семь человек с ушибами и ссадинами.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге, а также при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе проведении медицинского освидетельствования водителя", - информирует надзорное ведомство.