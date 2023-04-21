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В МИД призвали быть готовыми к любым сценариям после истечения срока ДСНВ
В МИД призвали быть готовыми к любым сценариям после истечения срока ДСНВ - РИА Новости, 21.04.2023
В МИД призвали быть готовыми к любым сценариям после истечения срока ДСНВ
После истечения срока ДСНВ не исключено возникновение "вакуума" в области поддержания стратегической стабильности, нужно быть готовыми к любым сценариям, заявил РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:42
2023-04-21T17:42
2023-04-21T18:03
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. После истечения срока ДСНВ не исключено возникновение "вакуума" в области поддержания стратегической стабильности, нужно быть готовыми к любым сценариям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков."Не исключено образование после завершения действия ДСНВ-3 в феврале 2026 года "вакуума" в области международно-правовых инструментов поддержания стратстабильности на длительный период. В таких условиях Россия должна быть готова к любым сценариям", - заявил Машков."Поэтому важным представляется сохранить существующие ракетные средства, а в практическом плане - проработать идею наращивания СНВ с созданием единой интегрированной национальной системы ПРО для противодействия угрозам извне", - подчеркнул посол в интервью журналу "Международная жизнь".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, В мире
В МИД призвали быть готовыми к любым сценариям после истечения срока ДСНВ
МИД: после завершения ДСНВ не исключено возникновение вакуума в поддержании стабильности
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. После истечения срока ДСНВ не исключено возникновение "вакуума" в области поддержания стратегической стабильности, нужно быть готовыми к любым сценариям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков.
"Не исключено образование после завершения действия ДСНВ-3 в феврале 2026 года "вакуума" в области международно-правовых инструментов поддержания стратстабильности на длительный период. В таких условиях Россия должна быть готова к любым сценариям", - заявил Машков.
"Поэтому важным представляется сохранить существующие ракетные средства, а в практическом плане - проработать идею наращивания СНВ с созданием единой интегрированной национальной системы ПРО для противодействия угрозам извне", - подчеркнул посол в интервью журналу "Международная жизнь".
США все еще готовы работать с Россией над реализацией ДСНВ, заявил Пентагон