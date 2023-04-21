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В МИД призвали быть готовыми к любым сценариям после истечения срока ДСНВ - РИА Новости, 21.04.2023
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17:42 21.04.2023 (обновлено: 18:03 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/dsnv-1866969102.html
В МИД призвали быть готовыми к любым сценариям после истечения срока ДСНВ
В МИД призвали быть готовыми к любым сценариям после истечения срока ДСНВ - РИА Новости, 21.04.2023
В МИД призвали быть готовыми к любым сценариям после истечения срока ДСНВ
После истечения срока ДСНВ не исключено возникновение "вакуума" в области поддержания стратегической стабильности, нужно быть готовыми к любым сценариям, заявил РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:42
2023-04-21T18:03
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. После истечения срока ДСНВ не исключено возникновение "вакуума" в области поддержания стратегической стабильности, нужно быть готовыми к любым сценариям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков."Не исключено образование после завершения действия ДСНВ-3 в феврале 2026 года "вакуума" в области международно-правовых инструментов поддержания стратстабильности на длительный период. В таких условиях Россия должна быть готова к любым сценариям", - заявил Машков."Поэтому важным представляется сохранить существующие ракетные средства, а в практическом плане - проработать идею наращивания СНВ с созданием единой интегрированной национальной системы ПРО для противодействия угрозам извне", - подчеркнул посол в интервью журналу "Международная жизнь".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, В мире
В МИД призвали быть готовыми к любым сценариям после истечения срока ДСНВ

МИД: после завершения ДСНВ не исключено возникновение вакуума в поддержании стабильности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. После истечения срока ДСНВ не исключено возникновение "вакуума" в области поддержания стратегической стабильности, нужно быть готовыми к любым сценариям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков.
"Не исключено образование после завершения действия ДСНВ-3 в феврале 2026 года "вакуума" в области международно-правовых инструментов поддержания стратстабильности на длительный период. В таких условиях Россия должна быть готова к любым сценариям", - заявил Машков.
"Поэтому важным представляется сохранить существующие ракетные средства, а в практическом плане - проработать идею наращивания СНВ с созданием единой интегрированной национальной системы ПРО для противодействия угрозам извне", - подчеркнул посол в интервью журналу "Международная жизнь".
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