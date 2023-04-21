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В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе - РИА Новости, 21.04.2023
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Новое оружие России
 
14:10 21.04.2023 (обновлено: 17:25 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html
В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе
В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе - РИА Новости, 21.04.2023
В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе
Компания "Беспилотные аппараты" представила опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5, сообщил корреспондент РИА Новости с выставки... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:10
2023-04-21T17:25
новое оружие россии
безопасность
россия
оружие
беспилотники
бпла
технологии
москва
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Компания "Беспилотные аппараты" представила опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5, сообщил корреспондент РИА Новости с выставки "Экипировка" на ВДНХ в Москве."Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью", — рассказали на стенде разработчика.Беспилотник оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, позволяющим распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы."В ближайшее время будет использована возможность корректировки инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов", — добавили конструкторы. По словам представителя компании, оператор должен будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно нацелит его на конкретный объект поражения. Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, позволяющей преодолевать до 90 километров. Максимальная скорость аппарата — 400 километров в час, крейсерская — 200. Масса полезной нагрузки — шесть килограммов. Комплектация и производство, за исключением двигателя, — российские. Дрон запускается с наземной быстроразвертываемой катапульты или с помощью твердотопливного ракетного разгонного устройства.Как уточнил разработчик, сейчас БПЛА проходит испытания. Их планируют завершить до конца года, а затем представить линейку серийных аппаратов как в разведывательном, так и в ударном исполнении с различной нагрузкой.О создании в России FPV-дронов-камикадзе самолетного типа с реактивным двигателем ранее не сообщалось.
https://ria.ru/20230421/stepashka-1866870917.html
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безопасность, россия, оружие, беспилотники, бпла, технологии, москва
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Оружие, Беспилотники, БПЛА, Технологии, Москва
В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе

Компания "Беспилотные аппараты" разработала реактивный FPV-дрон-камикадзе самолетного типа

© РИА НовостиОпытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа компании "Беспилотные аппараты"
Опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа компании Беспилотные аппараты
© РИА Новости
Опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа компании "Беспилотные аппараты"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Компания "Беспилотные аппараты" представила опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5, сообщил корреспондент РИА Новости с выставки "Экипировка" на ВДНХ в Москве.
"Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью", — рассказали на стенде разработчика.
Беспилотник оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, позволяющим распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы.
"В ближайшее время будет использована возможность корректировки инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов", — добавили конструкторы.
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По словам представителя компании, оператор должен будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно нацелит его на конкретный объект поражения.
Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, позволяющей преодолевать до 90 километров. Максимальная скорость аппарата — 400 километров в час, крейсерская — 200. Масса полезной нагрузки — шесть килограммов. Комплектация и производство, за исключением двигателя, — российские. Дрон запускается с наземной быстроразвертываемой катапульты или с помощью твердотопливного ракетного разгонного устройства.
Как уточнил разработчик, сейчас БПЛА проходит испытания. Их планируют завершить до конца года, а затем представить линейку серийных аппаратов как в разведывательном, так и в ударном исполнении с различной нагрузкой.
О создании в России FPV-дронов-камикадзе самолетного типа с реактивным двигателем ранее не сообщалось.
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