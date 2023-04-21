https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html

В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе

В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе - РИА Новости, 21.04.2023

В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе

Компания "Беспилотные аппараты" представила опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5, сообщил корреспондент РИА Новости с выставки... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:10

2023-04-21T14:10

2023-04-21T17:25

новое оружие россии

безопасность

россия

оружие

беспилотники

бпла

технологии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866891528_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_aad913f62685db632fd1a38d18e24361.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Компания "Беспилотные аппараты" представила опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5, сообщил корреспондент РИА Новости с выставки "Экипировка" на ВДНХ в Москве."Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью", — рассказали на стенде разработчика.Беспилотник оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, позволяющим распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы."В ближайшее время будет использована возможность корректировки инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов", — добавили конструкторы. По словам представителя компании, оператор должен будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно нацелит его на конкретный объект поражения. Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, позволяющей преодолевать до 90 километров. Максимальная скорость аппарата — 400 километров в час, крейсерская — 200. Масса полезной нагрузки — шесть килограммов. Комплектация и производство, за исключением двигателя, — российские. Дрон запускается с наземной быстроразвертываемой катапульты или с помощью твердотопливного ракетного разгонного устройства.Как уточнил разработчик, сейчас БПЛА проходит испытания. Их планируют завершить до конца года, а затем представить линейку серийных аппаратов как в разведывательном, так и в ударном исполнении с различной нагрузкой.О создании в России FPV-дронов-камикадзе самолетного типа с реактивным двигателем ранее не сообщалось.

https://ria.ru/20230421/stepashka-1866870917.html

https://ria.ru/20230415/reb-1865489269.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, оружие, беспилотники, бпла, технологии, москва