https://ria.ru/20230421/donetsk-1866772510.html

Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 21.04.2023

Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку

Украинские войска открыли огонь по ряду районов Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:45

2023-04-21T00:45

2023-04-21T00:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по ряду районов Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.10 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 00.15 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230421/trevoga-1866771466.html

https://ria.ru/20230421/dnr-1866771324.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, куйбышевский район