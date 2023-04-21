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Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:45 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/donetsk-1866772510.html
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку
Украинские войска открыли огонь по ряду районов Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:45
2023-04-21T00:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по ряду районов Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.10 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 00.15 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230421/trevoga-1866771466.html
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донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Куйбышевский район
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома Донецке
Разрушенная стена дома Донецке - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по ряду районов Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.10 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 00.15 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОКуйбышевский район
 
 
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