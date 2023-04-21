https://ria.ru/20230421/dnr-1866922246.html
В ДНР за неделю погибли 15 мирных жителей
В ДНР за неделю погибли 15 мирных жителей - РИА Новости, 21.04.2023
В ДНР за неделю погибли 15 мирных жителей
Пятнадцать мирных жителей погибли, 22 пострадали в ДНР с 14 по 20 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:15
2023-04-21T15:15
2023-04-21T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
владимир путин
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей погибли, 22 пострадали в ДНР с 14 по 20 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике c 14 по 20 апреля погибли 15 человек. Число пострадавших за указанный период составило 22. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5 тысяч 524 человека, в том числе 128 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Владимир Путин, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли 15 мирных жителей
В ДНР за неделю погибли 15 мирных жителей, 22 человека пострадали