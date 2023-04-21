https://ria.ru/20230421/dnr-1866771324.html
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 152 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:20
2023-04-21T00:20
2023-04-21T00:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 152 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском пять обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На волновахском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 151 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20230420/obsluzhivanie-1866747431.html
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, россия, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, СЦКК, Украина
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР, выпустив 152 боеприпаса