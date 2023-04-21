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Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/dnr-1866771324.html
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 152 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:20
2023-04-21T00:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
россия
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 152 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском пять обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На волновахском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 151 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20230420/obsluzhivanie-1866747431.html
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донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, россия, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, СЦКК, Украина
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР, выпустив 152 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПовреждения после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ
Повреждения после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Повреждения после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 152 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском пять обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На волновахском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 151 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия
Вчера, 20:42
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 23 обстрела.
Российские силы в разрушенном районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Спецоперация, 20 апреля: в Артемовске продолжаются ожесточенные бои
Вчера, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияСЦККУкраина
 
 
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