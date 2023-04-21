https://ria.ru/20230421/dividendy-1866867065.html

Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды

Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды - РИА Новости, 21.04.2023

Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды

Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 25 рублей на акцию, сообщил министр финансов и глава наблюдательного совета банка... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:32

2023-04-21T12:32

2023-04-21T12:59

экономика

россия

антон силуанов

сбербанк россии

герман греф

сбер

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 25 рублей на акцию, сообщил министр финансов и глава наблюдательного совета банка Антон Силуанов."По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов", — сказал он.Всего Сбер направит держателям ценных бумаг 565 миллиардов рублей. Как пояснил глава финансовой организации Герман Греф, это максимальный показатель по выплатам в истории банка.Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлена на 11 мая.В марте Сбербанк объявил, что в 2022 году заработал чистую прибыль по МСФО в размере 270,5 миллиарда рублей, а его индикаторы устойчивости оказались достаточными для выплаты дивидендов в половину прибыли.Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 282,5 миллиарда рублей от дивидендных выплат в 2022 году.

https://ria.ru/20230421/raiffeisen-1866866332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, антон силуанов, сбербанк россии, герман греф, сбер