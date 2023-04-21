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Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды - РИА Новости, 21.04.2023
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12:32 21.04.2023 (обновлено: 12:59 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/dividendy-1866867065.html
Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды
Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды - РИА Новости, 21.04.2023
Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды
Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 25 рублей на акцию, сообщил министр финансов и глава наблюдательного совета банка... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:32
2023-04-21T12:59
экономика
россия
антон силуанов
сбербанк россии
герман греф
сбер
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 25 рублей на акцию, сообщил министр финансов и глава наблюдательного совета банка Антон Силуанов."По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов", — сказал он.Всего Сбер направит держателям ценных бумаг 565 миллиардов рублей. Как пояснил глава финансовой организации Герман Греф, это максимальный показатель по выплатам в истории банка.Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлена на 11 мая.В марте Сбербанк объявил, что в 2022 году заработал чистую прибыль по МСФО в размере 270,5 миллиарда рублей, а его индикаторы устойчивости оказались достаточными для выплаты дивидендов в половину прибыли.Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 282,5 миллиарда рублей от дивидендных выплат в 2022 году.
https://ria.ru/20230421/raiffeisen-1866866332.html
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экономика, россия, антон силуанов, сбербанк россии, герман греф, сбер
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Сбербанк России, Герман Греф, Сбер
Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды

Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 миллиардов рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме – 2022
Стенд Сбера на XXV Петербургском международном экономическом форуме – 2022 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме – 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 25 рублей на акцию, сообщил министр финансов и глава наблюдательного совета банка Антон Силуанов.
"По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов", — сказал он.
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Всего Сбер направит держателям ценных бумаг 565 миллиардов рублей. Как пояснил глава финансовой организации Герман Греф, это максимальный показатель по выплатам в истории банка.
Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлена на 11 мая.
В марте Сбербанк объявил, что в 2022 году заработал чистую прибыль по МСФО в размере 270,5 миллиарда рублей, а его индикаторы устойчивости оказались достаточными для выплаты дивидендов в половину прибыли.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 282,5 миллиарда рублей от дивидендных выплат в 2022 году.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСбербанк РоссииГерман ГрефСбер
 
 
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