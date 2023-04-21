https://ria.ru/20230421/diversii-1866894022.html

В Эстонии объяснили молчание Запада о том, кто взорвал "Северные потоки"

В Эстонии объяснили молчание Запада о том, кто взорвал "Северные потоки" - РИА Новости, 21.04.2023

В Эстонии объяснили молчание Запада о том, кто взорвал "Северные потоки"

Бывший глава эстонского координационного бюро внешней разведки, член парламента страны Ээрик-Нийлес Кросс считает, что западные спецслужбы не раскрывают данные... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:05

2023-04-21T14:05

2023-04-21T14:05

в мире

эстония

северный поток — 2

северный поток

ээрик-нийлес кросс

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший глава эстонского координационного бюро внешней разведки, член парламента страны Ээрик-Нийлес Кросс считает, что западные спецслужбы не раскрывают данные о виновниках диверсии на "Северных потоках" из-за того, что к теракту может быть непричастна РФ, передает агентство Bloomberg. Как сообщает агентство, эстонский политик предполагает, что, хотя у некоторых спецслужб могут быть доказательства, устанавливающие личность диверсантов, у них могут быть веские причины не раскрывать их — "в основном, если это не русские". В то же время агентство приводит мнение бывшего сотрудника ЦРУ Рональда Маркса, имеющего опыт в операциях, связанных с РФ. Как передает Блумберг, по его мнению, "взрывы были совершены небольшой группой украинцев, вероятно, с помощью иностранного правительства". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя " Северных потоков " стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на " Северных потоках ". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить для СМИ альтернативную историю о взрывах на газопроводах. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках ". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230419/terakt-1866482773.html

https://ria.ru/20230412/rassledovanie-1864906942.html

https://ria.ru/20230421/diversanty-1866824109.html

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в мире, эстония, северный поток — 2, северный поток, ээрик-нийлес кросс