https://ria.ru/20230421/diversanty-1866824109.html
СМИ: диверсанты ушли с места ЧП на "Северных потоках" на подводном аппарате
СМИ: диверсанты ушли с места ЧП на "Северных потоках" на подводном аппарате - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: диверсанты ушли с места ЧП на "Северных потоках" на подводном аппарате
Диверсанты, устроившие подрыв "Северных потоков", должны были иметь доступ к автономному и быстроходному подводному аппарату, на котором и покинули место... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:39
2023-04-21T10:39
2023-04-21T14:04
в мире
дания
европа
германия
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Диверсанты, устроившие подрыв "Северных потоков", должны были иметь доступ к автономному и быстроходному подводному аппарату, на котором и покинули место преступления, передает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из самых опытных дайверов ВМС Дании. "Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы", — говорится в статье. По мнению дайвера, операция по установке взрывчатки и безопасному всплытию заняла бы несколько часов, а потому надводное судно, долгое время стоящее на одном месте в ожидании команды водолазов, привлекло бы нежелательное внимание или заинтересовало бы следователей уже позже.Кроме того, полагает собеседник агентства, поиск трубопроводов на дне без точных координат или технологий слежения, а затем доставка и установка взрывчатки стали бы сложной задачей для дайверов-диверсантов. Он отметил также, что заряды, которые, должно быть, весили сотни фунтов, были размещены у нижней части труб. По сведениям агентства, в ВМС Дании считают эту гипотезу обоснованной, поскольку дайверам было бы сложно провести на глубине так много времени и остаться незамеченными. Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230419/terakt-1866482773.html
https://ria.ru/20230412/tramp-1864681639.html
https://ria.ru/20230417/politika-1865834686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, европа, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Дания, Европа, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
СМИ: диверсанты ушли с места ЧП на "Северных потоках" на подводном аппарате
Bloomberg: устроившие подрыв "Северных потоков" диверсанты скрылись на подводном аппарате
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Диверсанты, устроившие подрыв "Северных потоков", должны были иметь доступ к автономному и быстроходному подводному аппарату, на котором и покинули место преступления, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на одного из самых опытных дайверов ВМС Дании.
"Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы", — говорится в статье.
МИД: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки
По мнению дайвера, операция по установке взрывчатки и безопасному всплытию заняла бы несколько часов, а потому надводное судно, долгое время стоящее на одном месте в ожидании команды водолазов, привлекло бы нежелательное внимание или заинтересовало бы следователей уже позже.
Кроме того, полагает собеседник агентства, поиск трубопроводов на дне без точных координат или технологий слежения, а затем доставка и установка взрывчатки стали бы сложной задачей для дайверов-диверсантов. Он отметил также, что заряды, которые, должно быть, весили сотни фунтов, были размещены у нижней части труб.
По сведениям агентства, в ВМС Дании считают эту гипотезу обоснованной, поскольку дайверам было бы сложно провести на глубине так много времени и остаться незамеченными.
"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках" Взрывы
на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден
решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия
, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
России выкатили ультиматум по "Северным потокам". Придется ответить жестко