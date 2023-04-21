https://ria.ru/20230421/diplomatiya-1866960085.html

Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России

Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России - РИА Новости, 21.04.2023

Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России

Немецкое правительство находится в контакте с Москвой по вопросам кадрового состава в диппредставительствах, заявил РИА Новости источник в МИД ФРГ после... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:19

2023-04-21T17:19

2023-04-21T18:27

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берлин (город)

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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Немецкое правительство находится в контакте с Москвой по вопросам кадрового состава в диппредставительствах, заявил РИА Новости источник в МИД ФРГ после сообщений о сокращении российского дипломатического присутствия в стране.Ранее информированный источник в МИД России сообщил РИА Новости, что Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в стране и что российская сторона не оставит это без последствий.

https://ria.ru/20230419/afrika-1866471386.html

москва

берлин (город)

германия

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