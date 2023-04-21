https://ria.ru/20230421/diplomatiya-1866960085.html
Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России
Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России - РИА Новости, 21.04.2023
Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России
Немецкое правительство находится в контакте с Москвой по вопросам кадрового состава в диппредставительствах, заявил РИА Новости источник в МИД ФРГ после... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:19
2023-04-21T17:19
2023-04-21T18:27
москва
мид германии
берлин (город)
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/31/1561973122_0:39:3208:1844_1920x0_80_0_0_1440d6ee0f384c486537d2f5075ba54f.jpg
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Немецкое правительство находится в контакте с Москвой по вопросам кадрового состава в диппредставительствах, заявил РИА Новости источник в МИД ФРГ после сообщений о сокращении российского дипломатического присутствия в стране.Ранее информированный источник в МИД России сообщил РИА Новости, что Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в стране и что российская сторона не оставит это без последствий.
https://ria.ru/20230419/afrika-1866471386.html
москва
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/31/1561973122_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_6f91483f4293502f14f629fe3134d30d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мид германии, берлин (город), в мире, германия
Москва, МИД Германии, Берлин (город), В мире, Германия
Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России
Берлин обсуждает с Москвой вопросы кадрового состава диппредставительств