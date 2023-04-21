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Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России - РИА Новости, 21.04.2023
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17:19 21.04.2023 (обновлено: 18:27 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/diplomatiya-1866960085.html
Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России
Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России - РИА Новости, 21.04.2023
Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России
Немецкое правительство находится в контакте с Москвой по вопросам кадрового состава в диппредставительствах, заявил РИА Новости источник в МИД ФРГ после... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:19
2023-04-21T18:27
москва
мид германии
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в мире
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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Немецкое правительство находится в контакте с Москвой по вопросам кадрового состава в диппредставительствах, заявил РИА Новости источник в МИД ФРГ после сообщений о сокращении российского дипломатического присутствия в стране.Ранее информированный источник в МИД России сообщил РИА Новости, что Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в стране и что российская сторона не оставит это без последствий.
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москва, мид германии, берлин (город), в мире, германия
Москва, МИД Германии, Берлин (город), В мире, Германия
Источник в ФРГ прокомментировал сообщения о сокращении дипкорпуса России

Берлин обсуждает с Москвой вопросы кадрового состава диппредставительств

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Немецкое правительство находится в контакте с Москвой по вопросам кадрового состава в диппредставительствах, заявил РИА Новости источник в МИД ФРГ после сообщений о сокращении российского дипломатического присутствия в стране.
«
"Федеральное правительство находится в контакте с российской стороной по вопросам кадрового состава в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом", - сообщил он.
Ранее информированный источник в МИД России сообщил РИА Новости, что Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в стране и что российская сторона не оставит это без последствий.
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