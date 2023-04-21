https://ria.ru/20230421/delo-1866819133.html

В Приморье возбудили уголовное дело из-за группового избиения девочки

В Приморье возбудили уголовное дело из-за группового избиения девочки - РИА Новости, 21.04.2023

В Приморье возбудили уголовное дело из-за группового избиения девочки

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено из-за избиения 11-летней девочки группой детей в поселке городского типа Липовцы в Приморском крае, сообщили в краевом... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:15

2023-04-21T10:15

2023-04-21T10:21

происшествия

россия

октябрьский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено из-за избиения 11-летней девочки группой детей в поселке городского типа Липовцы в Приморском крае, сообщили в краевом СУСК. Ранее в соцсетях появилось беззвучное видео избиения ребенка в окружении толпы. Стоявшие рядом дети якобы подначивали обидчицу. В сообщении, к которому был прикреплен ролик, утверждалось, что действие происходит в поселке Липовцы. В прокуратуре края рассказали РИА Новости, что в Липовцах случился конфликт между 11-летней девочкой и группой подростков во главе с 13-летней девочкой, школьница помладше получила травмы и лечится на дому. Полицейские установили личности подростков, их родителей, как сообщало УМВД, могут привлечь к ответственности. В СУСК заявили, что начали доследственную проверку по статье УК РФ "Хулиганство". "В Октябрьском районе возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении малолетней... По версии следствия, 13 апреля 2023 года группа несовершеннолетних, находясь на участке местности, расположенном возле дома по улице Октябрьская в пгт. Липовцы, без какого-либо повода применила насилие в отношении 11-летней девочки, причинив ей телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

https://ria.ru/20230414/izbienie-1865410829.html

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происшествия, россия, октябрьский район, приморский край