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Песков рассказал о проверке деклараций чиновников - РИА Новости, 21.04.2023
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11:43 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/deklaratsii-1866849116.html
Песков рассказал о проверке деклараций чиновников
Песков рассказал о проверке деклараций чиновников - РИА Новости, 21.04.2023
Песков рассказал о проверке деклараций чиновников
Проверки деклараций кремлевских чиновников еще идут, процесс занимает длительное время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:43
2023-04-21T11:43
россия
дмитрий песков
политика
чиновники
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проверки деклараций кремлевских чиновников еще идут, процесс занимает длительное время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Декларации были сданы к 1 апреля, после чего антикоррупционное подразделение администрации президента занялось их проверкой. Публикация документов в этом году не предусматривается. "Проверки продолжаются длительное время", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, завершен ли процесс проверки деклараций или еще идет. В декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке публикации деклараций чиновников на период специальной военной операции. Как разъяснял журналистам в апреле Песков, при этом вся база для антикоррупционной работы сохраняется: главным является не публикация, а подача документов. По его словам, все проверки специальными органами организуются точно так же скрупулезно, как и ранее, в этом плане ничего не изменилось.
https://ria.ru/20230419/deklaratsii-1866456932.html
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россия, дмитрий песков, политика, чиновники
Россия, Дмитрий Песков, Политика, Чиновники
Песков рассказал о проверке деклараций чиновников

Песков: процесс проверки деклараций чиновников идет, он продолжается длительное время

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проверки деклараций кремлевских чиновников еще идут, процесс занимает длительное время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Декларации были сданы к 1 апреля, после чего антикоррупционное подразделение администрации президента занялось их проверкой. Публикация документов в этом году не предусматривается.
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"Проверки продолжаются длительное время", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, завершен ли процесс проверки деклараций или еще идет.
В декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке публикации деклараций чиновников на период специальной военной операции. Как разъяснял журналистам в апреле Песков, при этом вся база для антикоррупционной работы сохраняется: главным является не публикация, а подача документов. По его словам, все проверки специальными органами организуются точно так же скрупулезно, как и ранее, в этом плане ничего не изменилось.
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