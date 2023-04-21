https://ria.ru/20230421/deklaratsii-1866849116.html

Песков рассказал о проверке деклараций чиновников

Песков рассказал о проверке деклараций чиновников - РИА Новости, 21.04.2023

Песков рассказал о проверке деклараций чиновников

Проверки деклараций кремлевских чиновников еще идут, процесс занимает длительное время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:43

2023-04-21T11:43

2023-04-21T11:43

россия

дмитрий песков

политика

чиновники

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проверки деклараций кремлевских чиновников еще идут, процесс занимает длительное время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Декларации были сданы к 1 апреля, после чего антикоррупционное подразделение администрации президента занялось их проверкой. Публикация документов в этом году не предусматривается. "Проверки продолжаются длительное время", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, завершен ли процесс проверки деклараций или еще идет. В декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке публикации деклараций чиновников на период специальной военной операции. Как разъяснял журналистам в апреле Песков, при этом вся база для антикоррупционной работы сохраняется: главным является не публикация, а подача документов. По его словам, все проверки специальными органами организуются точно так же скрупулезно, как и ранее, в этом плане ничего не изменилось.

https://ria.ru/20230419/deklaratsii-1866456932.html

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, политика, чиновники