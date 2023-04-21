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Посол Китая во Франции прокомментировал призывы Запада надавить на Россию
Посол Китая во Франции прокомментировал призывы Запада надавить на Россию - РИА Новости, 21.04.2023
Посол Китая во Франции прокомментировал призывы Запада надавить на Россию
Посол Китая во Франции Лю Шайе, комментируя призывы западных лидеров к Пекину оказать давление на Россию по Украине, в интервью заявил, что китайская дипломатия РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T22:33
2023-04-21T22:33
2023-04-21T22:34
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Посол Китая во Франции Лю Шайе, комментируя призывы западных лидеров к Пекину оказать давление на Россию по Украине, в интервью заявил, что китайская дипломатия не предполагает таких методов. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон и другие западные лидеры не раз призывали Китай оказать давление на Россию в вопросе Украины. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план урегулирования конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, китай, россия, украина, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Посол Китая во Франции прокомментировал призывы Запада надавить на Россию
Посол во Франции Лю Шайе: Китай никогда не поддержит давление на какую-либо страну