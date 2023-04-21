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Компания Chery рассматривает возможность локализации производства в России - РИА Новости, 21.04.2023
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10:12 21.04.2023 (обновлено: 11:07 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/chery-1866818321.html
Компания Chery рассматривает возможность локализации производства в России
Компания Chery рассматривает возможность локализации производства в России - РИА Новости, 21.04.2023
Компания Chery рассматривает возможность локализации производства в России
Китайская Chery рассматривает возможность локализации производства автомобилей в РФ: это может быть как покупка собственного завода, так и совместное... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:12
2023-04-21T11:07
россия
экономика
китай
технологии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китайская Chery рассматривает возможность локализации производства автомобилей в РФ: это может быть как покупка собственного завода, так и совместное производство с партнером, сообщил президент Chery International Чжан Гуйбин."Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации - это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России. Chery International продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта. Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства", - передает его слова пресс-служба.В целом Chery намерена расширить модельный ряд в РФ: в мае компания объявит о старте продаж семиместного гибридного TIGGO 8 PRO e+, а до конца года представит автомобиль серии TIGGO 7 PRO с гибридной силовой установкой. "Следующий шаг на российском рынке на пути трансформации рыночной конъюнктуры – это представить электрокары. Мы видим, что инфраструктура в России к этому готова", - добавил топ-менеджер.Кроме того, по словам Гуйбина, летом в РФ начнутся продажи седана D-класса Arrizo.По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи собственного бренда Chery в РФ выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,9 тысячи машин. Продажи двух других марок автоконцерна, Omoda и Exceed, составили по 5,6 тысячи автомобилей. По первой марке динамика не приводится, по второй - рост в 2,4 раза.
https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html
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россия, экономика, китай, технологии
Россия, Экономика, Китай, Технологии
Компания Chery рассматривает возможность локализации производства в России

Китайская Chery рассматривает возможность локализации производства в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили у официального дилерского центра Chery
Автомобили у официального дилерского центра Chery - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили у официального дилерского центра Chery. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китайская Chery рассматривает возможность локализации производства автомобилей в РФ: это может быть как покупка собственного завода, так и совместное производство с партнером, сообщил президент Chery International Чжан Гуйбин.
"Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации - это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России. Chery International продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта. Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства", - передает его слова пресс-служба.
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В целом Chery намерена расширить модельный ряд в РФ: в мае компания объявит о старте продаж семиместного гибридного TIGGO 8 PRO e+, а до конца года представит автомобиль серии TIGGO 7 PRO с гибридной силовой установкой. "Следующий шаг на российском рынке на пути трансформации рыночной конъюнктуры – это представить электрокары. Мы видим, что инфраструктура в России к этому готова", - добавил топ-менеджер.
Кроме того, по словам Гуйбина, летом в РФ начнутся продажи седана D-класса Arrizo.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи собственного бренда Chery в РФ выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,9 тысячи машин. Продажи двух других марок автоконцерна, Omoda и Exceed, составили по 5,6 тысячи автомобилей. По первой марке динамика не приводится, по второй - рост в 2,4 раза.
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