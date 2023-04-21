https://ria.ru/20230421/bronezhilet-1866840416.html

В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет для спецназа "Альфа"

В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет для спецназа "Альфа" - РИА Новости, 21.04.2023

В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет для спецназа "Альфа"

Новосибирское предприятие "Филин" разработало бронежилет скрытого ношения "Аргус" для спецназа "Альфа", бойцы уже используют его в зоне СВО, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:21

2023-04-21T11:21

2023-04-21T11:55

безопасность

технологии

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866856264_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_1e87b668f6f0d15e16873ca22a8ad2b7.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новосибирское предприятие "Филин" разработало бронежилет скрытого ношения "Аргус" для спецназа "Альфа", бойцы уже используют его в зоне СВО, сообщил РИА Новости технический директор компании Владимир Марков. Разработка представлена на II выставке "Экипировка" (Москва, ВДНХ). "С ребятами из "Альфы" нами разработан бронежилет скрытого ношения. Сертифицировали мы его в этом году, его уже приобретают, в частности, бойцы Новосибирского управления "Альфы". Идут в нем за ленточку (на фронт). Разработка получила название "Аргус", в греческой мифологии это невидимый бог-хранитель", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что в "Аргусе" повышена площадь защиты от осколков, броня защищает от патронов пистолетного калибра 9х19 миллиметров (пистолет Стечкина, Glock и другие). По словам Маркова, за время СВО производство бронежилетов и бронепластин "Филина" выросло в семь раз.

https://ria.ru/20221017/bronezhilet-1824664542.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, новосибирск