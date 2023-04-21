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В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет для спецназа "Альфа" - РИА Новости, 21.04.2023
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11:21 21.04.2023 (обновлено: 11:55 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/bronezhilet-1866840416.html
В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет для спецназа "Альфа"
В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет для спецназа "Альфа" - РИА Новости, 21.04.2023
В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет для спецназа "Альфа"
Новосибирское предприятие "Филин" разработало бронежилет скрытого ношения "Аргус" для спецназа "Альфа", бойцы уже используют его в зоне СВО, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:21
2023-04-21T11:55
безопасность
технологии
новосибирск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новосибирское предприятие "Филин" разработало бронежилет скрытого ношения "Аргус" для спецназа "Альфа", бойцы уже используют его в зоне СВО, сообщил РИА Новости технический директор компании Владимир Марков. Разработка представлена на II выставке "Экипировка" (Москва, ВДНХ). "С ребятами из "Альфы" нами разработан бронежилет скрытого ношения. Сертифицировали мы его в этом году, его уже приобретают, в частности, бойцы Новосибирского управления "Альфы". Идут в нем за ленточку (на фронт). Разработка получила название "Аргус", в греческой мифологии это невидимый бог-хранитель", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что в "Аргусе" повышена площадь защиты от осколков, броня защищает от патронов пистолетного калибра 9х19 миллиметров (пистолет Стечкина, Glock и другие). По словам Маркова, за время СВО производство бронежилетов и бронепластин "Филина" выросло в семь раз.
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безопасность, технологии, новосибирск
Безопасность, Технологии, Новосибирск
В Новосибирске разработали "невидимый" бронежилет для спецназа "Альфа"

Новосибирское предприятие "Филин" разработало "невидимый" бронежилет для спецназа "Альфа"

© РИА Новости"Невидимый" бронежилет для спецназа, представленный на выставке в Москве
Невидимый бронежилет для спецназа, представленный на выставке в Москве
© РИА Новости
"Невидимый" бронежилет для спецназа, представленный на выставке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новосибирское предприятие "Филин" разработало бронежилет скрытого ношения "Аргус" для спецназа "Альфа", бойцы уже используют его в зоне СВО, сообщил РИА Новости технический директор компании Владимир Марков.
Разработка представлена на II выставке "Экипировка" (Москва, ВДНХ).
"С ребятами из "Альфы" нами разработан бронежилет скрытого ношения. Сертифицировали мы его в этом году, его уже приобретают, в частности, бойцы Новосибирского управления "Альфы". Идут в нем за ленточку (на фронт). Разработка получила название "Аргус", в греческой мифологии это невидимый бог-хранитель", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что в "Аргусе" повышена площадь защиты от осколков, броня защищает от патронов пистолетного калибра 9х19 миллиметров (пистолет Стечкина, Glock и другие).
По словам Маркова, за время СВО производство бронежилетов и бронепластин "Филина" выросло в семь раз.
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