https://ria.ru/20230421/bronesistema-1866847430.html

В Москве показали бронесистему с увеличенной вдвое площадью защиты

В Москве показали бронесистему с увеличенной вдвое площадью защиты - РИА Новости, 21.04.2023

В Москве показали бронесистему с увеличенной вдвое площадью защиты

Компания "Бронепласт" представила на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве новую индивидуальную модульную бронесистему с площадью защиты почти в два раза... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:39

2023-04-21T11:39

2023-04-21T11:48

безопасность

технологии

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Компания "Бронепласт" представила на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве новую индивидуальную модульную бронесистему с площадью защиты почти в два раза больше, чем у штатного войскового комплекта "Ратник", рассказал РИА Новости директор по развитию компании Дмитрий Пешков. "На прошлой выставке мы представляли наш обычный бронежилет и модульную систему защиты, но она не была доработана. Мы расширили баллистические пакеты, увеличили бронестойкость, пулестойкость, площадь защиты. Самый популярный сейчас в войсках бронежилет - мы его доработали, увеличили площадь защиты. Максимальная площадь защиты модульной системы составляет 108 квадратных дециметров - это в два раза больше, чем у обычного "Ратника", - сообщил Пешков. По его словам, ключевой особенностью решения от "Бронепласта" является смерхвысокомолекулярные полиэтиленовые бронепластины высокой прочности в керамической оболочке. "Он легче, он прочный, он не намокает, не набирает в себя влагу, обладает положительной плавучестью... То есть пригоден для использования морской пехотой - как спасжилет работать, конечно, не будет, но на дно не потянет", - пояснил Пешков. Он добавил, что производство находится в Подмосковье, практически все сырье российское, за исключением смерхвысокомолекулярного полиэтилена, который закупается в КНР. Разработчики находятся в постоянном контакте с бойцами в спецоперации. "Допустим, часто жаловались бойцы, что натирает защита шеи, мы сделали внутри флис. На "быстросъемах" (системе быстрого сброса бронежилета - ред.) сделали страховочную систему в случае механического повреждения застежки", - рассказал собеседник.

https://ria.ru/20230421/bronezhilet-1866840416.html

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Кирилл Волков

безопасность, технологии, москва, московская область (подмосковье)