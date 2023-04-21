https://ria.ru/20230421/britaniya-1866908402.html

Медведев назвал Британию вечным врагом России

Медведев назвал Британию вечным врагом России - РИА Новости, 21.04.2023

Медведев назвал Британию вечным врагом России

Великобритания всегда будет оставаться врагом России, написал в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя новые санкции Лондона против... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:40

2023-04-21T14:40

2023-04-21T15:47

россия

великобритания

дмитрий медведев

в мире

владимир кара-мурза

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Великобритания всегда будет оставаться врагом России, написал в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя новые санкции Лондона против россиян."Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия", — говорится в публикации.Политик назвал великолепной веру британцев в свою исключительность и их уверенность в том, что российские должностные лица будут биться в истерике из-за санкций.Конфликт устаревшей формы в виде вырождающейся монархии и глумливого содержания создает "весьма причудливых тварей", заключил Медведев.Сегодня МИД Великобритании ввел санкции против пяти граждан России, связанных с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*: судьи Басманного суда Елены Ленской, следователей Дениса Колесникова и Андрея Задачина, сотрудников ФСБ Александра Самофала и Константина Кудрявцева.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, великобритания, дмитрий медведев, в мире, владимир кара-мурза, санкции в отношении россии