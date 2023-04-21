https://ria.ru/20230421/blinken-1866782138.html

Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля

Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2023

Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главкомом ВС Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР)... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T04:38

2023-04-21T04:38

2023-04-21T19:11

в мире

судан

государственный департамент сша

столкновения в хартуме

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главкомом ВС Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР) Мухаммедом Дагло, призвав стороны к общенациональному прекращению огня не позднее чем до 23 апреля, сообщили в госдепе."Секретарь Блинкен поговорил раздельно с генералом Абделем Фаттахом Бурханом, командующим суданскими вооруженными силами, и генералом Мухаммедом Хамданом Дагло, командующим Силами быстрого реагирования. Он призвал обоих военных лидеров ввести и поддерживать общенациональное прекращение огня и не менее чем до конца Ид аль-Фитра (Ураза-байрам - ред.) в воскресенье, 23 апреля", - говорится в заявлении госдепартамента.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html

судан

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в мире, судан, государственный департамент сша, столкновения в хартуме