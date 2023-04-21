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Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2023
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04:38 21.04.2023 (обновлено: 19:11 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/blinken-1866782138.html
Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля
Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2023
Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главкомом ВС Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР)... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:38
2023-04-21T19:11
в мире
судан
государственный департамент сша
столкновения в хартуме
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главкомом ВС Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР) Мухаммедом Дагло, призвав стороны к общенациональному прекращению огня не позднее чем до 23 апреля, сообщили в госдепе."Секретарь Блинкен поговорил раздельно с генералом Абделем Фаттахом Бурханом, командующим суданскими вооруженными силами, и генералом Мухаммедом Хамданом Дагло, командующим Силами быстрого реагирования. Он призвал обоих военных лидеров ввести и поддерживать общенациональное прекращение огня и не менее чем до конца Ид аль-Фитра (Ураза-байрам - ред.) в воскресенье, 23 апреля", - говорится в заявлении госдепартамента.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html
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в мире, судан, государственный департамент сша, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Государственный департамент США, Столкновения в Хартуме
Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля

Госсекретарь США Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главкомом ВС Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР) Мухаммедом Дагло, призвав стороны к общенациональному прекращению огня не позднее чем до 23 апреля, сообщили в госдепе.
"Секретарь Блинкен поговорил раздельно с генералом Абделем Фаттахом Бурханом, командующим суданскими вооруженными силами, и генералом Мухаммедом Хамданом Дагло, командующим Силами быстрого реагирования. Он призвал обоих военных лидеров ввести и поддерживать общенациональное прекращение огня и не менее чем до конца Ид аль-Фитра (Ураза-байрам - ред.) в воскресенье, 23 апреля", - говорится в заявлении госдепартамента.
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