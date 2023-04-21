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Госдеп отказался комментировать роль Блинкена в деле ноутбука сына Байдена - РИА Новости, 21.04.2023
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21:57 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/biden-1867018183.html
Госдеп отказался комментировать роль Блинкена в деле ноутбука сына Байдена
Госдеп отказался комментировать роль Блинкена в деле ноутбука сына Байдена - РИА Новости, 21.04.2023
Госдеп отказался комментировать роль Блинкена в деле ноутбука сына Байдена
Представитель госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать опубликованную юридическим комитетом палаты представителей информацию о том, что... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T21:57
2023-04-21T21:57
в мире
сша
россия
делавэр
хантер байден
государственный департамент сша
майкл морелл
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Представитель госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать опубликованную юридическим комитетом палаты представителей информацию о том, что госсекретарь Энтони Блинкен причастен к попыткам окружения президента Джо Байдена "замять" историю с ноутбуком его сына Хантера. "Этот вопрос не касается работы госдепартамента и ничего общего не имеет с внешней политикой США, поэтому мне нечего сказать", - ответил Патель на брифинге в пятницу. На этой неделе юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком его сына. Законодатели ссылаются в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации". Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. На основании изъятых с ноутбука данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направлены его сыну и брату.
https://ria.ru/20230420/bayden-1866501157.html
https://ria.ru/20230413/deti-1864941463.html
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в мире, сша, россия, делавэр, хантер байден, государственный департамент сша, майкл морелл, центральное разведывательное управление (цру), федеральное бюро расследований сша, энтони блинкен
В мире, США, Россия, Делавэр, Хантер Байден, Государственный департамент США, Майкл Морелл, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований США, Энтони Блинкен
Госдеп отказался комментировать роль Блинкена в деле ноутбука сына Байдена

Госдеп не стал комментировать роль Блинкена в попытках замять дело о ноутбуке сына Байдена

© AP Photo / Nick WassПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Nick Wass
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Представитель госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать опубликованную юридическим комитетом палаты представителей информацию о том, что госсекретарь Энтони Блинкен причастен к попыткам окружения президента Джо Байдена "замять" историю с ноутбуком его сына Хантера.
"Этот вопрос не касается работы госдепартамента и ничего общего не имеет с внешней политикой США, поэтому мне нечего сказать", - ответил Патель на брифинге в пятницу.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В США заявили о "ненадлежащем" расследовании в отношении сына Байдена
20 апреля, 03:52
На этой неделе юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком его сына.
Законодатели ссылаются в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации".
Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР.
На основании изъятых с ноутбука данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направлены его сыну и брату.
Президент Джо Байден общается с мальчиком из толпы во время своего посещения Ирландии - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Сын Байдена подставил отца на встрече с ирландскими детьми
13 апреля, 02:41
 
В миреСШАРоссияДелавэрХантер БайденГосударственный департамент СШАМайкл МореллЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральное бюро расследований СШАЭнтони Блинкен
 
 
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