https://ria.ru/20230421/bezopasnost-1866979466.html

Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, заявил МИД

Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, заявил МИД - РИА Новости, 21.04.2023

Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, заявил МИД

Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, дальнейшее снижение СНВ без учета совокупных потенциалов евроатлантических стран и ряда государств... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:22

2023-04-21T18:22

2023-04-21T18:43

азия

россия

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, дальнейшее снижение СНВ без учета совокупных потенциалов евроатлантических стран и ряда государств Азии контрпродуктивно, заявил в интервью посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков. "Понятно, что с учетом широкого разброса тактико-технических характеристик ракет универсального подхода к решению всех ракетных задач быть не может. Прежняя формула стратегической стабильности, опирающаяся на биполярный ракетно-ядерный паритет, себя исчерпала и где-то даже дискредитировала, поскольку позволила западным странам укреплять позиции на других направлениях и расширять зоны своего влияния без серьезных последствий в течение длительного времени. "Дальнейшее снижение стратегических наступательных вооружений (СНВ) без должного учета количественных показателей совокупного ракетного потенциала Евро-Атлантического альянса и ряда азиатских стран контрпродуктивно. При этом следует учитывать и другие факторы стратегической стабильности во все более широком прочтении, включая новые виды оружия, дисбалансы в обычных вооружениях, военный космос, а также юридические обязательства по признанию единого и неделимого общего пространства безопасности", - подчеркнул посол в интервью изданию "Международная жизнь".

https://ria.ru/20230421/rakety-1866969192.html

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азия, россия, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире