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Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, заявил МИД
Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, заявил МИД - РИА Новости, 21.04.2023
Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, заявил МИД
Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, дальнейшее снижение СНВ без учета совокупных потенциалов евроатлантических стран и ряда государств... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:22
2023-04-21T18:22
2023-04-21T18:43
азия
россия
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, дальнейшее снижение СНВ без учета совокупных потенциалов евроатлантических стран и ряда государств Азии контрпродуктивно, заявил в интервью посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков. "Понятно, что с учетом широкого разброса тактико-технических характеристик ракет универсального подхода к решению всех ракетных задач быть не может. Прежняя формула стратегической стабильности, опирающаяся на биполярный ракетно-ядерный паритет, себя исчерпала и где-то даже дискредитировала, поскольку позволила западным странам укреплять позиции на других направлениях и расширять зоны своего влияния без серьезных последствий в течение длительного времени. "Дальнейшее снижение стратегических наступательных вооружений (СНВ) без должного учета количественных показателей совокупного ракетного потенциала Евро-Атлантического альянса и ряда азиатских стран контрпродуктивно. При этом следует учитывать и другие факторы стратегической стабильности во все более широком прочтении, включая новые виды оружия, дисбалансы в обычных вооружениях, военный космос, а также юридические обязательства по признанию единого и неделимого общего пространства безопасности", - подчеркнул посол в интервью изданию "Международная жизнь".
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азия, россия, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Азия, Россия, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя, заявил МИД
Посол МИД Машков: прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя