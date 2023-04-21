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Украинский дрон атаковал энергетиков в Старомихайловке в ДНР - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 21.04.2023 (обновлено: 15:42 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866930246.html
Украинский дрон атаковал энергетиков в Старомихайловке в ДНР
Украинский дрон атаковал энергетиков в Старомихайловке в ДНР - РИА Новости, 21.04.2023
Украинский дрон атаковал энергетиков в Старомихайловке в ДНР
Украинский беспилотник в пятницу атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке, сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:37
2023-04-21T15:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
старомихайловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник в пятницу атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке, сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.Как отмечает Минугля ДНР, бригада восстанавливала энергоснабжение жителей Старомихайловки.По данным Минугля ДНР, при атаке повреждена машина, энергетики уже покинули опасное место.
https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866792074.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, старомихайловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Старомихайловка, Происшествия
Украинский дрон атаковал энергетиков в Старомихайловке в ДНР

Минугля ДНР: украинский беспилотник атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник в пятницу атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке, сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня украинский беспилотник атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке. На автовышку сотрудников Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании" был сброшен ВОП (взрывоопасный предмет)", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечает Минугля ДНР, бригада восстанавливала энергоснабжение жителей Старомихайловки.
«
"Энергетики успели выпрыгнуть из машины. Несколько минут беспилотник кружил над местом работ, пытаясь "поймать" живую мишень, но в итоге сбросил взрывное устройство, начиненные поражающими элементами, прямо на автовышку, при помощи которой специалисты ежедневно возвращали свет обычным людям", - сообщает министерство.
По данным Минугля ДНР, при атаке повреждена машина, энергетики уже покинули опасное место.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСтаромихайловкаПроисшествия
 
 
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