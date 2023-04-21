https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866930246.html

Украинский дрон атаковал энергетиков в Старомихайловке в ДНР

Украинский дрон атаковал энергетиков в Старомихайловке в ДНР - РИА Новости, 21.04.2023

Украинский дрон атаковал энергетиков в Старомихайловке в ДНР

Украинский беспилотник в пятницу атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке, сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:37

2023-04-21T15:37

2023-04-21T15:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

старомихайловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник в пятницу атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке, сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.Как отмечает Минугля ДНР, бригада восстанавливала энергоснабжение жителей Старомихайловки.По данным Минугля ДНР, при атаке повреждена машина, энергетики уже покинули опасное место.

https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866792074.html

донецкая народная республика

старомихайловка

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донецкая народная республика, старомихайловка, происшествия