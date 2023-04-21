Украинский дрон атаковал энергетиков в Старомихайловке в ДНР
Минугля ДНР: украинский беспилотник атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник в пятницу атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке, сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.
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"Сегодня украинский беспилотник атаковал энергетиков, работающих в Старомихайловке. На автовышку сотрудников Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании" был сброшен ВОП (взрывоопасный предмет)", - говорится в сообщении министерства.
Как отмечает Минугля ДНР, бригада восстанавливала энергоснабжение жителей Старомихайловки.
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"Энергетики успели выпрыгнуть из машины. Несколько минут беспилотник кружил над местом работ, пытаясь "поймать" живую мишень, но в итоге сбросил взрывное устройство, начиненные поражающими элементами, прямо на автовышку, при помощи которой специалисты ежедневно возвращали свет обычным людям", - сообщает министерство.
По данным Минугля ДНР, при атаке повреждена машина, энергетики уже покинули опасное место.