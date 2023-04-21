https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866820694.html

Украинский беспилотник атаковал пустой трактор в Курской области

Украинский беспилотник атаковал пустой трактор в Курской области - РИА Новости, 21.04.2023

Украинский беспилотник атаковал пустой трактор в Курской области

Украинский беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:20

2023-04-21T10:20

2023-04-21T10:22

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

роман старовойт

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Происшествие произошло вечером в четверг. "У села Гуево в Суджанском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях. Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал", — сообщил Старовойт в своём телеграм-канале. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230121/obstrel-1846436705.html

курская область

суджанский район

россия

украина

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Кирилл Волков

происшествия, курская область, суджанский район, роман старовойт, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина