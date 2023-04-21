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Украинский беспилотник атаковал пустой трактор в Курской области - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 21.04.2023 (обновлено: 10:22 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866820694.html
Украинский беспилотник атаковал пустой трактор в Курской области
Украинский беспилотник атаковал пустой трактор в Курской области - РИА Новости, 21.04.2023
Украинский беспилотник атаковал пустой трактор в Курской области
Украинский беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:20
2023-04-21T10:22
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
роман старовойт
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Происшествие произошло вечером в четверг. "У села Гуево в Суджанском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях. Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал", — сообщил Старовойт в своём телеграм-канале. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230121/obstrel-1846436705.html
курская область
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происшествия, курская область, суджанский район, роман старовойт, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Украинский беспилотник атаковал пустой трактор в Курской области

Старовойт: украинский дрон атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном курском селе

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в селе Гуево Суджанского района
Последствия атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в селе Гуево Суджанского района - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в селе Гуево Суджанского района
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево Курской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Происшествие произошло вечером в четверг.
"У села Гуево в Суджанском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях. Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал", — сообщил Старовойт в своём телеграм-канале.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.
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ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области
21 января, 11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районРоман СтаровойтРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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