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Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах - РИА Новости, 21.04.2023
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08:29 21.04.2023 (обновлено: 09:08 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866792074.html
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах - РИА Новости, 21.04.2023
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах
В городе Клинцы упал украинский беспилотник, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:29
2023-04-21T09:08
клинцы
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В городе Клинцы упал украинский беспилотник, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", — говорится в публикации.В Брянской области бессрочно действует желтый уровень опасности. Власти приняли такое решение из-за сохраняющейся угрозы терактов.Такой режим устанавливают для усиления работы спецслужб, гражданам рекомендовано сохранять спокойствие. Власти советуют носить с собой документы и предъявлять их по требованию силовиков, оказывать специальным службам содействие, сообщать о подозрительных людях и предметах.
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клинцы, происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Клинцы, Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о падении беспилотника ВСУ у дома в Клинцах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ
Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости
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Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В городе Клинцы упал украинский беспилотник, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", — говорится в публикации.
В Брянской области бессрочно действует желтый уровень опасности. Власти приняли такое решение из-за сохраняющейся угрозы терактов.
Такой режим устанавливают для усиления работы спецслужб, гражданам рекомендовано сохранять спокойствие. Власти советуют носить с собой документы и предъявлять их по требованию силовиков, оказывать специальным службам содействие, сообщать о подозрительных людях и предметах.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В аэропорту Пскова нашли беспилотник
20 апреля, 10:48
 
КлинцыПроисшествияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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