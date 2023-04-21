https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866792074.html
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах - РИА Новости, 21.04.2023
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах
В городе Клинцы упал украинский беспилотник, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:29
2023-04-21T08:29
2023-04-21T09:08
клинцы
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В городе Клинцы упал украинский беспилотник, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", — говорится в публикации.В Брянской области бессрочно действует желтый уровень опасности. Власти приняли такое решение из-за сохраняющейся угрозы терактов.Такой режим устанавливают для усиления работы спецслужб, гражданам рекомендовано сохранять спокойствие. Власти советуют носить с собой документы и предъявлять их по требованию силовиков, оказывать специальным службам содействие, сообщать о подозрительных людях и предметах.
https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866540874.html
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клинцы, происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Клинцы, Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о падении беспилотника ВСУ у дома в Клинцах