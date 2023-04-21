При взрывах в Белгороде пострадали десять квартир и восемь машин
Заммэра Голиков: при взрывах в Белгороде пострадали десять квартир и восемь машин
БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрывах в Белгороде, сообщил на встрече с жителями заммэра Василий Голиков.
Накануне вечером в Белгороде произошло два взрыва: на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина и у многоэтажного дома по улице Шаландина. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что на перекрестке взрыв образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Жителей дома по улице Шаландина, возле которого произошел взрыв, эвакуировали в гостиницу "Амакс". Власти планируют провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.
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"Четыре квартиры имеют повреждения сборных железобетонных конструкций и одна квартира масштабно пострадала от залития. Это пять квартир, которые требуют масштабных общестроительных восстановительных работ. Еще пять квартир с незначительными повреждениями, в первую очередь остеклением. Итого у нас статистика на сегодняшний день десять квартир", - сказал Голиков.
Он добавил, что помимо квартир, восемь автомобилей получили повреждения. Чиновник сообщил, что власти планируют завершить все восстановительные работы к июлю.
Мэр города Валентин Демидов рассказал, что на месте работают сотрудники МЧС и взрывотехники министерства обороны, чтобы они обследовали всю территорию. Согласно предварительному заключению от экспертов БГТУ, дом можно восстанавливать, критических повреждений нет.