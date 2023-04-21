https://ria.ru/20230421/belgorod-1867004291.html

При взрывах в Белгороде пострадали десять квартир и восемь машин

При взрывах в Белгороде пострадали десять квартир и восемь машин - РИА Новости, 21.04.2023

При взрывах в Белгороде пострадали десять квартир и восемь машин

Десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрывах в Белгороде, сообщил на встрече с жителями заммэра Василий Голиков. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T20:21

2023-04-21T20:21

2023-04-21T20:21

происшествия

губкин

белгород

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

су-34

россия

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрывах в Белгороде, сообщил на встрече с жителями заммэра Василий Голиков. Накануне вечером в Белгороде произошло два взрыва: на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина и у многоэтажного дома по улице Шаландина. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что на перекрестке взрыв образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Жителей дома по улице Шаландина, возле которого произошел взрыв, эвакуировали в гостиницу "Амакс". Власти планируют провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование. Он добавил, что помимо квартир, восемь автомобилей получили повреждения. Чиновник сообщил, что власти планируют завершить все восстановительные работы к июлю. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что на месте работают сотрудники МЧС и взрывотехники министерства обороны, чтобы они обследовали всю территорию. Согласно предварительному заключению от экспертов БГТУ, дом можно восстанавливать, критических повреждений нет.

https://ria.ru/20230421/vzryv-1866848831.html

губкин

белгород

россия

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происшествия, губкин, белгород, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, россия, валентин демидов