https://ria.ru/20230421/belgorod-1866975678.html
Мэрия Белгорода назвала количество авто, пострадавших от взрыва
Мэрия Белгорода назвала количество авто, пострадавших от взрыва - РИА Новости, 21.04.2023
Мэрия Белгорода назвала количество авто, пострадавших от взрыва
Шесть автомобилей получили повреждения в результате взрыва в Белгороде, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:08
2023-04-21T18:08
2023-04-21T18:20
происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей получили повреждения в результате взрыва в Белгороде, сообщили в пресс-службе городской администрации. "Продолжаем собирать информацию о повреждённом имуществе на ул. Шаландина и ул. Губкина. На данный момент известно о 6 пострадавших авто. Автомобиль, который был заброшен на крышу магазина, сняли и эвакуировали", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что после оформления всех необходимых документов и оценки жителям будет предложена компенсация или ремонт автомобилей. "В повреждённом доме проводится строительная экспертиза. Эксперты оценивают состояние строения и готовятся к началу восстановительных работ. Все квартиры отремонтируют в кратчайшие сроки", - добавили в мэрии. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование. По данным видеозаписи происшествия, после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина, по счастливому стечению обстоятельств, в нем никого не было.
https://ria.ru/20230421/vzryv-1866848831.html
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происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, авто
Происшествия, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Авто
Мэрия Белгорода назвала количество авто, пострадавших от взрыва
Мэрия Белгорода: шесть автомобилей получили повреждения в результате взрыва