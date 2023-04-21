https://ria.ru/20230421/belgorod-1866912579.html

Военные саперы работают на улице Шаландина после ЧП в Белгороде

Военные саперы работают на улице Шаландина после ЧП в Белгороде - РИА Новости, 21.04.2023

Военные саперы работают на улице Шаландина после ЧП в Белгороде

Взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии работают на улице Шаландина, где накануне в доме было повреждено четыре квартиры, сообщил мэр города... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:53

2023-04-21T14:53

2023-04-21T14:53

происшествия

белгород

губкин

белгородская область

валентин демидов

вячеслав гладков

россия

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РЯЗАНЬ, 21 апр – РИА Новости. Взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии работают на улице Шаландина, где накануне в доме было повреждено четыре квартиры, сообщил мэр города Валентин Демидов. "На месте происшествия на улице Шаландина сейчас работают взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии. Прошу всех сохранять спокойствие! Мы должны провести дополнительное обследование территории, чтобы гарантировать жителям дома безопасность. Сейчас они находятся в безопасном месте, всем, кто в этом нуждался - предоставили гостиницу. Территория оцеплена", - написал Демидов в своем телеграм-канале. Улица Шаландина находится в нескольких сотнях метров от места взрыва, прогремевшего накануне вечером у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина. На месте взрыва зияет огромная воронка, выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме, повреждены четыре припаркованных автомобиля, повалены столбы ЛЭП. В Минобороны РФ в ночь на пятницу сообщили, что ЧП связано с "нештатным сходом авиационного боеприпаса" с самолета Су-34, жертв нет. Как передавал корреспондент РИА Новости, у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина выставлено оцепление. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах по улице Шаландина. Пострадали, по его словам, три человека.

https://ria.ru/20230421/vzryv-1866848831.html

https://ria.ru/20230316/sapery-1858190561.html

белгород

губкин

белгородская область

россия

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происшествия, белгород, губкин, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, россия