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Военные саперы работают на улице Шаландина после ЧП в Белгороде - РИА Новости, 21.04.2023
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14:53 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/belgorod-1866912579.html
Военные саперы работают на улице Шаландина после ЧП в Белгороде
Военные саперы работают на улице Шаландина после ЧП в Белгороде - РИА Новости, 21.04.2023
Военные саперы работают на улице Шаландина после ЧП в Белгороде
Взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии работают на улице Шаландина, где накануне в доме было повреждено четыре квартиры, сообщил мэр города... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:53
2023-04-21T14:53
происшествия
белгород
губкин
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
россия
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РЯЗАНЬ, 21 апр – РИА Новости. Взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии работают на улице Шаландина, где накануне в доме было повреждено четыре квартиры, сообщил мэр города Валентин Демидов. "На месте происшествия на улице Шаландина сейчас работают взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии. Прошу всех сохранять спокойствие! Мы должны провести дополнительное обследование территории, чтобы гарантировать жителям дома безопасность. Сейчас они находятся в безопасном месте, всем, кто в этом нуждался - предоставили гостиницу. Территория оцеплена", - написал Демидов в своем телеграм-канале. Улица Шаландина находится в нескольких сотнях метров от места взрыва, прогремевшего накануне вечером у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина. На месте взрыва зияет огромная воронка, выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме, повреждены четыре припаркованных автомобиля, повалены столбы ЛЭП. В Минобороны РФ в ночь на пятницу сообщили, что ЧП связано с "нештатным сходом авиационного боеприпаса" с самолета Су-34, жертв нет. Как передавал корреспондент РИА Новости, у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина выставлено оцепление. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах по улице Шаландина. Пострадали, по его словам, три человека.
https://ria.ru/20230421/vzryv-1866848831.html
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происшествия, белгород, губкин, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгород, Губкин, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Россия
Военные саперы работают на улице Шаландина после ЧП в Белгороде

Мэр Демидов: после ЧП в Белгороде работают специалисты Минобороны, МЧС и Росгвардии

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкАвтомобиль службы спасения в Белгородской области
Автомобиль службы спасения в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Автомобиль службы спасения в Белгородской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 апр – РИА Новости. Взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии работают на улице Шаландина, где накануне в доме было повреждено четыре квартиры, сообщил мэр города Валентин Демидов.
"На месте происшествия на улице Шаландина сейчас работают взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии. Прошу всех сохранять спокойствие! Мы должны провести дополнительное обследование территории, чтобы гарантировать жителям дома безопасность. Сейчас они находятся в безопасном месте, всем, кто в этом нуждался - предоставили гостиницу. Территория оцеплена", - написал Демидов в своем телеграм-канале.
Последствия взрыва в Белгороде - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Вчера, 11:43
Улица Шаландина находится в нескольких сотнях метров от места взрыва, прогремевшего накануне вечером у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина.
На месте взрыва зияет огромная воронка, выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме, повреждены четыре припаркованных автомобиля, повалены столбы ЛЭП. В Минобороны РФ в ночь на пятницу сообщили, что ЧП связано с "нештатным сходом авиационного боеприпаса" с самолета Су-34, жертв нет.
Как передавал корреспондент РИА Новости, у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина выставлено оцепление. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах по улице Шаландина. Пострадали, по его словам, три человека.
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ПроисшествияБелгородГубкинБелгородская областьВалентин ДемидовВячеслав ГладковРоссия
 
 
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