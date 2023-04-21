https://ria.ru/20230421/belgorod-1866807634.html

В Белгороде расселили жилой дом, возле которого накануне прогремел взрыв

В Белгороде расселили жилой дом, возле которого накануне прогремел взрыв - РИА Новости, 21.04.2023

В Белгороде расселили жилой дом, возле которого накануне прогремел взрыв

Жителей трёхподъездного пятиэтажного дома в Белгороде, возле которого произошел взрыв в ночь на пятницу, поселили в гостинице "Амакс", сообщил в телеграм-канале РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:32

2023-04-21T09:32

2023-04-21T09:32

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Жителей трёхподъездного пятиэтажного дома в Белгороде, возле которого произошел взрыв в ночь на пятницу, поселили в гостинице "Амакс", сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Вчера вечером было принято решение перестраховаться и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города В. В. Демидова. Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице "Амакс", — сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Гладков отметил, что власти планируют провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить. В Минобороны РФ в ночь на пятницу сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ, жертв нет, идет расследование.

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Екатерина Зайцева

белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия