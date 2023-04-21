https://ria.ru/20230421/belgorod-1866775700.html

Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру

Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру - РИА Новости, 21.04.2023

Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру

Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте ЧП в Белгороде планируется восстановить к утру, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T01:35

2023-04-21T01:35

2023-04-21T01:35

происшествия

белгород

россия

губкин

валентин демидов

вячеслав гладков

воздушно-космические силы россии

су-34

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866767656_0:216:1280:936_1920x0_80_0_0_2a1458898dfa802adeccdcf819504955.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте ЧП в Белгороде планируется восстановить к утру, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, пострадавших нет. Он добавил, что есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Как передавал корреспондент РИА Новости, на крыше местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина выставлено оцепление. Гладков отмечал, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина, повреждены и четыре автомобиля. Демидов сообщал, что всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице. Позже губернатор Белгорода заявил, что, по предварительным данным, пострадали две женщины - одна с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, вторая с ссадинами от госпитализации отказалась. "Движение по улицам Ватутина-Губкина на месте ЧП планируем восстановить к утру. Ждем заключения оперативных служб, которые обследуют территорию", - написал Демидов. Он уточнил, что дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства готовы приступить к работе. По словам мэра, сейчас вывозится образовавшийся мусор. Кроме того, Демидов подтвердил, что в результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них - в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой. По его словам, строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома на Шаландина обследуют эксперты, а всех желающих перевозят в гостиницы. В Минобороны РФ в ночь на пятницу сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ, жертв нет, идет расследование.

https://ria.ru/20230420/vzryv-1866764103.html

https://ria.ru/20230414/belgorod-1865454455.html

белгород

россия

губкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, россия, губкин, валентин демидов, вячеслав гладков, воздушно-космические силы россии, су-34