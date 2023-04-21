Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру
Мэр Белгорода Демидов: движение на месте ЧП планируется восстановить к утру
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте ЧП в Белгороде планируется восстановить к утру, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, пострадавших нет. Он добавил, что есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Как передавал корреспондент РИА Новости, на крыше местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина выставлено оцепление. Гладков отмечал, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина, повреждены и четыре автомобиля. Демидов сообщал, что всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице. Позже губернатор Белгорода заявил, что, по предварительным данным, пострадали две женщины - одна с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, вторая с ссадинами от госпитализации отказалась.
"Движение по улицам Ватутина-Губкина на месте ЧП планируем восстановить к утру. Ждем заключения оперативных служб, которые обследуют территорию", - написал Демидов.
Он уточнил, что дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства готовы приступить к работе. По словам мэра, сейчас вывозится образовавшийся мусор.
Кроме того, Демидов подтвердил, что в результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них - в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой.
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"Восстановительные работы начнем в кратчайшие сроки", - добавил Демидов.
По его словам, строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома на Шаландина обследуют эксперты, а всех желающих перевозят в гостиницы.