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Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру - РИА Новости, 21.04.2023
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01:35 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/belgorod-1866775700.html
Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру
Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру - РИА Новости, 21.04.2023
Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру
Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте ЧП в Белгороде планируется восстановить к утру, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:35
2023-04-21T01:35
происшествия
белгород
россия
губкин
валентин демидов
вячеслав гладков
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте ЧП в Белгороде планируется восстановить к утру, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, пострадавших нет. Он добавил, что есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Как передавал корреспондент РИА Новости, на крыше местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина выставлено оцепление. Гладков отмечал, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина, повреждены и четыре автомобиля. Демидов сообщал, что всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице. Позже губернатор Белгорода заявил, что, по предварительным данным, пострадали две женщины - одна с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, вторая с ссадинами от госпитализации отказалась. "Движение по улицам Ватутина-Губкина на месте ЧП планируем восстановить к утру. Ждем заключения оперативных служб, которые обследуют территорию", - написал Демидов. Он уточнил, что дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства готовы приступить к работе. По словам мэра, сейчас вывозится образовавшийся мусор. Кроме того, Демидов подтвердил, что в результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них - в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой. По его словам, строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома на Шаландина обследуют эксперты, а всех желающих перевозят в гостиницы. В Минобороны РФ в ночь на пятницу сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ, жертв нет, идет расследование.
https://ria.ru/20230420/vzryv-1866764103.html
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происшествия, белгород, россия, губкин, валентин демидов, вячеслав гладков, воздушно-космические силы россии, су-34
Происшествия, Белгород, Россия, Губкин, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Воздушно-космические силы России, Су-34
Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру

Мэр Белгорода Демидов: движение на месте ЧП планируется восстановить к утру

© РИА НовостиФото с места взрыва в Белгороде
Фото с места взрыва в Белгороде - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости
Фото с места взрыва в Белгороде
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте ЧП в Белгороде планируется восстановить к утру, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, пострадавших нет. Он добавил, что есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Как передавал корреспондент РИА Новости, на крыше местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, у перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина выставлено оцепление. Гладков отмечал, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина, повреждены и четыре автомобиля. Демидов сообщал, что всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице. Позже губернатор Белгорода заявил, что, по предварительным данным, пострадали две женщины - одна с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, вторая с ссадинами от госпитализации отказалась.
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"Движение по улицам Ватутина-Губкина на месте ЧП планируем восстановить к утру. Ждем заключения оперативных служб, которые обследуют территорию", - написал Демидов.
Он уточнил, что дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства готовы приступить к работе. По словам мэра, сейчас вывозится образовавшийся мусор.
Кроме того, Демидов подтвердил, что в результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них - в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой.
«
"Восстановительные работы начнем в кратчайшие сроки", - добавил Демидов.
По его словам, строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома на Шаландина обследуют эксперты, а всех желающих перевозят в гостиницы.
В Минобороны РФ в ночь на пятницу сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ, жертв нет, идет расследование.
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ПроисшествияБелгородРоссияГубкинВалентин ДемидовВячеслав ГладковВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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