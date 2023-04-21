https://ria.ru/20230421/belgorod-1866772367.html

При ЧП в Белгороде пострадали два человека, сообщил Гладков

При ЧП в Белгороде пострадали два человека, сообщил Гладков - РИА Новости, 21.04.2023

При ЧП в Белгороде пострадали два человека, сообщил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при ЧП в Белгороде, по предварительным данным, пострадали два человека. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:39

2023-04-21T00:39

2023-04-21T00:48

происшествия

белгород

россия

вячеслав гладков

валентин демидов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при ЧП в Белгороде, по предварительным данным, пострадали два человека. Гладков ранее сообщил, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, пострадавших нет. Он добавил, что есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Как передавал корреспондент РИА Новости, на крыше местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что всем жителям поврежденных домов власти предлагают временное размещение в гостинице. "По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он отметил, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Также повреждены четыре автомобиля. По его словам, создан информационный штаб, он собирает все данные о повреждениях в городе. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Как передает корреспондент РИА Новости, в доме на улице Шаландина, 15 повреждена часть балконов со второго по пятый этажи в одном из подъездов.По словам жителя квартиры на пятом этаже этого дома Вячеслава Патрова, предварительно был слышен удар. "Затряслось все, чуть с кровати не упал", - рассказал он.Граждан, которые не могут уехать, разместили в укрытии. Мастер участка ООО "РЭУ 9" Екатерина Прянишникова сообщила РИА Новости, что паники среди граждан нет, алгоритм действий отработан, списки жильцов дома имеются.В Минобороны РФ сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ, жертв нет.

https://ria.ru/20230420/vzryv-1866764103.html

https://ria.ru/20230414/belgorod-1865454455.html

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происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, валентин демидов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воздушно-космические силы россии, су-34