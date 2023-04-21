https://ria.ru/20230421/bayden-1867006790.html

В конгрессе обвинили Байдена в попытке замять историю с ноутбуком сына

В конгрессе обвинили Байдена в попытке замять историю с ноутбуком сына - РИА Новости, 21.04.2023

В конгрессе обвинили Байдена в попытке замять историю с ноутбуком сына

Штаб президента США Джо Байдена пытался замять историю с ноутбуком его сына Хантера перед выборами, сообщается на сайте юридического комитета палаты... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T20:35

2023-04-21T20:35

2023-04-21T22:47

в мире

сша

технологии

хантер байден

федеральное бюро расследований сша

центральное разведывательное управление (цру)

энтони блинкен

майкл морелл

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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Штаб президента США Джо Байдена пытался замять историю с ноутбуком его сына Хантера перед выборами, сообщается на сайте юридического комитета палаты представителей."Согласованные усилия по минимизации и сдерживанию публичного распространения серьезных обвинений в адрес семьи Байденов оказали медвежью услугу работе по информированию американских граждан в рамках демократического процесса", — говорится в заявлении.В нем утверждается, что конгрессмены допросили экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который подписал заявление о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией информационной операции. Помимо него, подписи под этим документом поставили еще 50 бывших чиновников разведуправления. Как указал бывший заместитель главы ЦРУ, в октябре 2020 года для обсуждения сложившейся ситуации с ним связался нынешний государственный секретарь Энтони Блинкен, на тот момент занимавший пост старшего помощника президентской кампании Джо Байдена.Законодатели пришли к выводу, что это "помогло в замалчивании истории с ноутбуком". Они обратились с письмом к Блинкену, где попросили его назвать всех, с кем он обсуждал это письмо, и предоставить относящиеся к делу документы. В октябре 2020-го газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, после чего ее передали бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Позднее сообщалось, что ноутбук изъяло ФБР. На основании изъятых с устройства данных Трамп и его сторонники утверждали, что Хантер Байден вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. На этом фоне республиканцы инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направили его сыну и брату.

https://ria.ru/20230413/deti-1864941463.html

https://ria.ru/20230421/biden-1867018183.html

https://ria.ru/20230420/avantryura-1866506346.html

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в мире, сша, технологии, хантер байден, федеральное бюро расследований сша, центральное разведывательное управление (цру), энтони блинкен, майкл морелл, делавэр, россия