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В конгрессе обвинили Байдена в попытке замять историю с ноутбуком сына - РИА Новости, 21.04.2023
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20:35 21.04.2023 (обновлено: 22:47 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/bayden-1867006790.html
В конгрессе обвинили Байдена в попытке замять историю с ноутбуком сына
В конгрессе обвинили Байдена в попытке замять историю с ноутбуком сына - РИА Новости, 21.04.2023
В конгрессе обвинили Байдена в попытке замять историю с ноутбуком сына
Штаб президента США Джо Байдена пытался замять историю с ноутбуком его сына Хантера перед выборами, сообщается на сайте юридического комитета палаты... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T20:35
2023-04-21T22:47
в мире
сша
технологии
хантер байден
федеральное бюро расследований сша
центральное разведывательное управление (цру)
энтони блинкен
майкл морелл
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Штаб президента США Джо Байдена пытался замять историю с ноутбуком его сына Хантера перед выборами, сообщается на сайте юридического комитета палаты представителей."Согласованные усилия по минимизации и сдерживанию публичного распространения серьезных обвинений в адрес семьи Байденов оказали медвежью услугу работе по информированию американских граждан в рамках демократического процесса", — говорится в заявлении.В нем утверждается, что конгрессмены допросили экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который подписал заявление о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией информационной операции. Помимо него, подписи под этим документом поставили еще 50 бывших чиновников разведуправления. Как указал бывший заместитель главы ЦРУ, в октябре 2020 года для обсуждения сложившейся ситуации с ним связался нынешний государственный секретарь Энтони Блинкен, на тот момент занимавший пост старшего помощника президентской кампании Джо Байдена.Законодатели пришли к выводу, что это "помогло в замалчивании истории с ноутбуком". Они обратились с письмом к Блинкену, где попросили его назвать всех, с кем он обсуждал это письмо, и предоставить относящиеся к делу документы. В октябре 2020-го газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, после чего ее передали бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Позднее сообщалось, что ноутбук изъяло ФБР. На основании изъятых с устройства данных Трамп и его сторонники утверждали, что Хантер Байден вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. На этом фоне республиканцы инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направили его сыну и брату.
https://ria.ru/20230413/deti-1864941463.html
https://ria.ru/20230421/biden-1867018183.html
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в мире, сша, технологии, хантер байден, федеральное бюро расследований сша, центральное разведывательное управление (цру), энтони блинкен, майкл морелл, делавэр, россия
В мире, США, Технологии, Хантер Байден, Федеральное бюро расследований США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Энтони Блинкен, Майкл Морелл, Делавэр, Россия
В конгрессе обвинили Байдена в попытке замять историю с ноутбуком сына

Комитет палаты представителей: штаб Байдена пытался замять историю с ноутбуком его сына

© AP Photo / Ng Han GuanВице-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером Байденом
Вице-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером Байденом - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Вице-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером Байденом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Штаб президента США Джо Байдена пытался замять историю с ноутбуком его сына Хантера перед выборами, сообщается на сайте юридического комитета палаты представителей.
"Согласованные усилия по минимизации и сдерживанию публичного распространения серьезных обвинений в адрес семьи Байденов оказали медвежью услугу работе по информированию американских граждан в рамках демократического процесса", — говорится в заявлении.
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В нем утверждается, что конгрессмены допросили экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который подписал заявление о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией информационной операции. Помимо него, подписи под этим документом поставили еще 50 бывших чиновников разведуправления.
Как указал бывший заместитель главы ЦРУ, в октябре 2020 года для обсуждения сложившейся ситуации с ним связался нынешний государственный секретарь Энтони Блинкен, на тот момент занимавший пост старшего помощника президентской кампании Джо Байдена.
«
"Морелл объяснил, что штаб Байдена помогал в разработке стратегии о публикации заявления", — заявили в юридическом комитете.
Законодатели пришли к выводу, что это "помогло в замалчивании истории с ноутбуком". Они обратились с письмом к Блинкену, где попросили его назвать всех, с кем он обсуждал это письмо, и предоставить относящиеся к делу документы.
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В октябре 2020-го газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, после чего ее передали бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Позднее сообщалось, что ноутбук изъяло ФБР.
На основании изъятых с устройства данных Трамп и его сторонники утверждали, что Хантер Байден вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. На этом фоне республиканцы инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направили его сыну и брату.
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В миреСШАТехнологииХантер БайденФедеральное бюро расследований СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Энтони БлинкенМайкл МореллДелавэрРоссия
 
 
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