В конгрессе обвинили Байдена в попытке замять историю с ноутбуком сына
Комитет палаты представителей: штаб Байдена пытался замять историю с ноутбуком его сына
© AP Photo / Ng Han GuanВице-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером Байденом
© AP Photo / Ng Han Guan
Вице-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером Байденом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Штаб президента США Джо Байдена пытался замять историю с ноутбуком его сына Хантера перед выборами, сообщается на сайте юридического комитета палаты представителей.
"Согласованные усилия по минимизации и сдерживанию публичного распространения серьезных обвинений в адрес семьи Байденов оказали медвежью услугу работе по информированию американских граждан в рамках демократического процесса", — говорится в заявлении.
В нем утверждается, что конгрессмены допросили экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который подписал заявление о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией информационной операции. Помимо него, подписи под этим документом поставили еще 50 бывших чиновников разведуправления.
Как указал бывший заместитель главы ЦРУ, в октябре 2020 года для обсуждения сложившейся ситуации с ним связался нынешний государственный секретарь Энтони Блинкен, на тот момент занимавший пост старшего помощника президентской кампании Джо Байдена.
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"Морелл объяснил, что штаб Байдена помогал в разработке стратегии о публикации заявления", — заявили в юридическом комитете.
Законодатели пришли к выводу, что это "помогло в замалчивании истории с ноутбуком". Они обратились с письмом к Блинкену, где попросили его назвать всех, с кем он обсуждал это письмо, и предоставить относящиеся к делу документы.
В октябре 2020-го газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, после чего ее передали бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Позднее сообщалось, что ноутбук изъяло ФБР.
На основании изъятых с устройства данных Трамп и его сторонники утверждали, что Хантер Байден вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. На этом фоне республиканцы инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направили его сыну и брату.