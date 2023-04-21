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США молчат о барьерах на сельхозтовары с Украины, заявило посольство России - РИА Новости, 21.04.2023
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02:11 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/barery-1866777315.html
США молчат о барьерах на сельхозтовары с Украины, заявило посольство России
США молчат о барьерах на сельхозтовары с Украины, заявило посольство России - РИА Новости, 21.04.2023
США молчат о барьерах на сельхозтовары с Украины, заявило посольство России
США предпочитают отмалчиваться о введении своими сателлитами протекционистских барьеров на сельскохозяйственные товары с Украины, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:11
2023-04-21T02:11
украина
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США предпочитают отмалчиваться о введении своими сателлитами протекционистских барьеров на сельскохозяйственные товары с Украины, заявило посольство РФ в Вашингтоне. "Опасаясь конкуренции с дешевым зерном с Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на сельхозтовары из "подшефной" республики. Почему-то на этот счет администрация предпочитает отмалчиваться", - говорится в сообщении посольства. В дипмиссии добавили, что Запад в духе "укоренившихся неоколониальных привычек" беспокоится лишь о собственном благополучии и опасается конкуренции с дешевым зерном с Украины.
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украина, россия, сша, в мире
Украина, Россия, США, В мире
США молчат о барьерах на сельхозтовары с Украины, заявило посольство России

Посольство России: США молчат о введении сателлитами барьеров на сельхозтовары с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США предпочитают отмалчиваться о введении своими сателлитами протекционистских барьеров на сельскохозяйственные товары с Украины, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
"Опасаясь конкуренции с дешевым зерном с Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на сельхозтовары из "подшефной" республики. Почему-то на этот счет администрация предпочитает отмалчиваться", - говорится в сообщении посольства.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки
01:55
В дипмиссии добавили, что Запад в духе "укоренившихся неоколониальных привычек" беспокоится лишь о собственном благополучии и опасается конкуренции с дешевым зерном с Украины.
 
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