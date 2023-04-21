https://ria.ru/20230421/barery-1866777315.html

США молчат о барьерах на сельхозтовары с Украины, заявило посольство России

США молчат о барьерах на сельхозтовары с Украины, заявило посольство России - РИА Новости, 21.04.2023

США молчат о барьерах на сельхозтовары с Украины, заявило посольство России

США предпочитают отмалчиваться о введении своими сателлитами протекционистских барьеров на сельскохозяйственные товары с Украины, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T02:11

2023-04-21T02:11

2023-04-21T02:11

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США предпочитают отмалчиваться о введении своими сателлитами протекционистских барьеров на сельскохозяйственные товары с Украины, заявило посольство РФ в Вашингтоне. "Опасаясь конкуренции с дешевым зерном с Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на сельхозтовары из "подшефной" республики. Почему-то на этот счет администрация предпочитает отмалчиваться", - говорится в сообщении посольства. В дипмиссии добавили, что Запад в духе "укоренившихся неоколониальных привычек" беспокоится лишь о собственном благополучии и опасается конкуренции с дешевым зерном с Украины.

https://ria.ru/20230421/posolstvo-1866776277.html

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украина, россия, сша, в мире