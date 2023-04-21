https://ria.ru/20230421/bankrostvo-1866980135.html
Правительство одобрило упрощение процедуры банкротства
Правительство одобрило упрощение процедуры банкротства - РИА Новости, 21.04.2023
Правительство одобрило упрощение процедуры банкротства
Кабмин РФ одобрил законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:26
2023-04-21T18:26
2023-04-21T18:32
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании правительства в пятницу. "Сегодня на заседании правительства был поддержан законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан", - говорится в сообщении министерства. Как пояснил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, законопроект позволит воспользоваться процедурой внесудебного банкротства гражданам, если после предъявления исполнительного листа прошло больше одного года. "Это касается граждан, у которых единственным доходом является пенсия, и у них отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, либо они являются получателями ежемесячного пособия в связи с рождение ребенка", - пояснил он. По его словам, право на процедуру внесудебного банкротства получат также и граждане, в отношении которых исполнительное производство ведется семь или более лет. Кроме того, законопроектом предлагается поднять порог внесудебного банкротства - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальный - понизить с 50 до 25 тысяч рублей. Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего. Расширить существующий механизм в прошлом году предложил министр экономического развития Максим Решетников, соответствующие поручения впоследствии дал президент РФ Владимир Путин.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство одобрило упрощение процедуры банкротства
Правительство одобрило проект о расширении внесудебной процедуры банкротства
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Кабмин РФ одобрил законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан, сообщила в пятницу пресс-служба
Минэкономразвития.
Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании правительства в пятницу.
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"Сегодня на заседании правительства был поддержан законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан", - говорится в сообщении министерства.
Как пояснил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, законопроект позволит воспользоваться процедурой внесудебного банкротства гражданам, если после предъявления исполнительного листа прошло больше одного года. "Это касается граждан, у которых единственным доходом является пенсия, и у них отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, либо они являются получателями ежемесячного пособия в связи с рождение ребенка", - пояснил он.
По его словам, право на процедуру внесудебного банкротства получат также и граждане, в отношении которых исполнительное производство ведется семь или более лет. Кроме того, законопроектом предлагается поднять порог внесудебного банкротства - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальный - понизить с 50 до 25 тысяч рублей.
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Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.
Расширить существующий механизм в прошлом году предложил министр экономического развития Максим Решетников
, соответствующие поручения впоследствии дал президент РФ Владимир Путин
.
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