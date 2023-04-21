https://ria.ru/20230421/baltika-1866939210.html

Минобороны Дании: истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой

Минобороны Дании: истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой - РИА Новости, 21.04.2023

Минобороны Дании: истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой

Истребители военно-воздушных сил Дании и Швеции в четверг сопроводили российский военный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:05

2023-04-21T16:05

2023-04-21T16:05

дания

швеция

балтийское море

ил-20

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

в мире

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ЦЮРИХ, 21 апр – РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил Дании и Швеции в четверг сопроводили российский военный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем, говорится в заявлении датских военных. Как отмечается, в четверг в 14.00 мск истребители ВВС Дании и Швеции встретили и сопроводили российский Ил-20 на участке между Швецией и датскими островами Зеландия и Борнхольм. "В четверг днем датские и шведские самолеты быстрого реагирования обнаружили российский военный самолет в воздушном пространстве над Балтийским морем. Это первый случай, когда Дания и Швеция работают вместе таким образом", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что российские самолеты регулярно патрулируют Балтийское море и траектории их полетов часто заставляют Данию или одну или несколько соседних стран высылать истребители. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. Ил-20 - военный самолет радиоэлектронной разведки на базе пассажирского Ил-18.

https://ria.ru/20230417/gruziya-1865758194.html

https://ria.ru/20230417/politika-1865834686.html

дания

швеция

балтийское море

россия

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дания, швеция, балтийское море, ил-20, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире