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Минобороны Дании: истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой
Минобороны Дании: истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой - РИА Новости, 21.04.2023
Минобороны Дании: истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой
Истребители военно-воздушных сил Дании и Швеции в четверг сопроводили российский военный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:05
2023-04-21T16:05
2023-04-21T16:05
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балтийское море
ил-20
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россия
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ЦЮРИХ, 21 апр – РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил Дании и Швеции в четверг сопроводили российский военный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем, говорится в заявлении датских военных. Как отмечается, в четверг в 14.00 мск истребители ВВС Дании и Швеции встретили и сопроводили российский Ил-20 на участке между Швецией и датскими островами Зеландия и Борнхольм. "В четверг днем датские и шведские самолеты быстрого реагирования обнаружили российский военный самолет в воздушном пространстве над Балтийским морем. Это первый случай, когда Дания и Швеция работают вместе таким образом", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что российские самолеты регулярно патрулируют Балтийское море и траектории их полетов часто заставляют Данию или одну или несколько соседних стран высылать истребители. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. Ил-20 - военный самолет радиоэлектронной разведки на базе пассажирского Ил-18.
https://ria.ru/20230417/gruziya-1865758194.html
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дания, швеция, балтийское море, ил-20, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире
Дания, Швеция, Балтийское море, Ил-20, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, В мире
Минобороны Дании: истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой
Датские и шведские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем