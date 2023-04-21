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СМИ: запрет на экспорт в Россию авто отразится на японских предприятиях - РИА Новости, 21.04.2023
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07:33 21.04.2023 (обновлено: 11:28 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/avto-1866788756.html
СМИ: запрет на экспорт в Россию авто отразится на японских предприятиях
СМИ: запрет на экспорт в Россию авто отразится на японских предприятиях - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: запрет на экспорт в Россию авто отразится на японских предприятиях
Прекращение продаж в Россию подержанных автомобилей в случае введениями странами G7 торгового эмбарго может обернуться проблемами для японских предприятий,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T07:33
2023-04-21T11:28
россия
япония
украина
ясутоси нисимура
владимир путин
g7
авто
экономика
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ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Прекращение продаж в Россию подержанных автомобилей в случае введениями странами G7 торгового эмбарго может обернуться проблемами для японских предприятий, пишет агентство Киодо. "Если японское правительство не ограничится нынешним запретом на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду", — говорится в публикации. Идея запретить экспорт в Россию практически всех товаров рассматривается в преддверии майского саммита G7 в Хиросиме. Пока что министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от комментариев по этому поводу, сославшись на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры". Как сообщило агентство Блумберг, страны G7 сейчас обсуждают возможность перейти к такому санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и только для отдельно оговоренных товаров делается исключение. В список таких товаров могут войти, в частности, медикаменты и сельскохозяйственная продукция.
https://ria.ru/20230419/mercedes-1866437143.html
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россия, япония, украина, ясутоси нисимура, владимир путин, g7, авто, экономика
Россия, Япония, Украина, Ясутоси Нисимура, Владимир Путин, G7, Авто, Экономика
СМИ: запрет на экспорт в Россию авто отразится на японских предприятиях

Киодо: запрет на экспорт в Россию подержанных авто скажется на японских предприятиях

© РИА Новости / Максим БогодвидСалон автомобилей в Казани
Салон автомобилей в Казани - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Салон автомобилей в Казани. Архивное фото
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ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Прекращение продаж в Россию подержанных автомобилей в случае введениями странами G7 торгового эмбарго может обернуться проблемами для японских предприятий, пишет агентство Киодо.
"Если японское правительство не ограничится нынешним запретом на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду", — говорится в публикации.
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Идея запретить экспорт в Россию практически всех товаров рассматривается в преддверии майского саммита G7 в Хиросиме. Пока что министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от комментариев по этому поводу, сославшись на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".
Как сообщило агентство Блумберг, страны G7 сейчас обсуждают возможность перейти к такому санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и только для отдельно оговоренных товаров делается исключение. В список таких товаров могут войти, в частности, медикаменты и сельскохозяйственная продукция.
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РоссияЯпонияУкраинаЯсутоси НисимураВладимир ПутинG7АвтоЭкономика
 
 
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