https://ria.ru/20230421/avto-1866788756.html

СМИ: запрет на экспорт в Россию авто отразится на японских предприятиях

СМИ: запрет на экспорт в Россию авто отразится на японских предприятиях - РИА Новости, 21.04.2023

СМИ: запрет на экспорт в Россию авто отразится на японских предприятиях

Прекращение продаж в Россию подержанных автомобилей в случае введениями странами G7 торгового эмбарго может обернуться проблемами для японских предприятий,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T07:33

2023-04-21T07:33

2023-04-21T11:28

россия

япония

украина

ясутоси нисимура

владимир путин

g7

авто

экономика

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ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Прекращение продаж в Россию подержанных автомобилей в случае введениями странами G7 торгового эмбарго может обернуться проблемами для японских предприятий, пишет агентство Киодо. "Если японское правительство не ограничится нынешним запретом на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду", — говорится в публикации. Идея запретить экспорт в Россию практически всех товаров рассматривается в преддверии майского саммита G7 в Хиросиме. Пока что министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от комментариев по этому поводу, сославшись на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры". Как сообщило агентство Блумберг, страны G7 сейчас обсуждают возможность перейти к такому санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и только для отдельно оговоренных товаров делается исключение. В список таких товаров могут войти, в частности, медикаменты и сельскохозяйственная продукция.

https://ria.ru/20230419/mercedes-1866437143.html

https://ria.ru/20230417/avtomobili-1865720880.html

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россия, япония, украина, ясутоси нисимура, владимир путин, g7, авто, экономика