https://ria.ru/20230421/avito-1866786101.html

Продажи книг на "Авито" увеличились на 43 процента

Продажи книг на "Авито" увеличились на 43 процента - РИА Новости, 21.04.2023

Продажи книг на "Авито" увеличились на 43 процента

Россияне в первом квартале 2023 года покупали книги на платформе "Авито" на 43% чаще, чем в январе-марте прошлого года, у читателей вырос интерес к подростковой РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T06:40

2023-04-21T06:40

2023-04-21T06:40

гарри поттер

стивен кинг

джоан роулинг (джоан мюррэй)

авито

общество

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне в первом квартале 2023 года покупали книги на платформе "Авито" на 43% чаще, чем в январе-марте прошлого года, у читателей вырос интерес к подростковой литературе, фэнтези и манге, рассказали РИА Новости в компании. "В первом квартале 2023 года продажи книг на "Авито" увеличились на 43% за год... Вырос интерес читателей к подростковой литературе, фэнтези и манге", - говорится в исследовании. Отмечается, что россияне "остаются верны" своим любимым авторам: первые места по продажам продолжают занимать книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг и хоррор-романы американского автора Стивена Кинга. Спрос на них стабильно растет - на 15% и 18% год к году соответственно. Как следует из материалов исследования, зарубежную классику в топе книг представляет антиутопия "Атлант расправил плечи" американской писательницы Айн Рэнд. За год интерес к ней повысился на 19%. Кроме того, россияне продолжают интересоваться бизнес-литературой. В частности, продажи книги по финансовой грамотности "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки по итогам прошедшего квартала выросли на 40%. Трендом начала 2023 года на "Авито" стала литература для молодежи, стремительно набирающая популярность, сообщили в компании. В первом квартале на 68% выросли продажи подросткового романа в стилистике темного фэнтези "Мара и Морок" российской писательницы Лии Арден. Также не теряет популярности серия славянского фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского: в 2023 году фанаты ждут третий сезон одноименного сериала, и продажи книг продолжают расти - на 33% по сравнению с первым кварталом 2022 года, отмечают в "Авито". Российская молодежь также активно интересуется мангой - японскими комиксами. Спрос на мангу Тацуки Фудзимото об охотниках на демонов "Человек-бензопила" за год вырос в 5,5 раза. "Проза бродячих псов" - манга, созданная Кафкой Асагири, про сверхъестественное детективное агентство, за год стала популярнее почти в четыре раза. Кроме того, за год продажи серии манги "Атака титанов" на "Авито" выросли на 64%. Не спадает интерес и к "Токийскому гулю" - темному городскому фэнтези от автора Суи Исиды. Спрос на эту мангу в первом квартале 2023 года увеличился на 46%, заключили в компании.

https://ria.ru/20230417/knigi-1865718216.html

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гарри поттер, стивен кинг, джоан роулинг (джоан мюррэй), авито, общество, россия