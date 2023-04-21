https://ria.ru/20230421/avito-1866786101.html
Продажи книг на "Авито" увеличились на 43 процента
Продажи книг на "Авито" увеличились на 43 процента - РИА Новости, 21.04.2023
Продажи книг на "Авито" увеличились на 43 процента
Россияне в первом квартале 2023 года покупали книги на платформе "Авито" на 43% чаще, чем в январе-марте прошлого года, у читателей вырос интерес к подростковой РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T06:40
2023-04-21T06:40
2023-04-21T06:40
гарри поттер
стивен кинг
джоан роулинг (джоан мюррэй)
авито
общество
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне в первом квартале 2023 года покупали книги на платформе "Авито" на 43% чаще, чем в январе-марте прошлого года, у читателей вырос интерес к подростковой литературе, фэнтези и манге, рассказали РИА Новости в компании. "В первом квартале 2023 года продажи книг на "Авито" увеличились на 43% за год... Вырос интерес читателей к подростковой литературе, фэнтези и манге", - говорится в исследовании. Отмечается, что россияне "остаются верны" своим любимым авторам: первые места по продажам продолжают занимать книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг и хоррор-романы американского автора Стивена Кинга. Спрос на них стабильно растет - на 15% и 18% год к году соответственно. Как следует из материалов исследования, зарубежную классику в топе книг представляет антиутопия "Атлант расправил плечи" американской писательницы Айн Рэнд. За год интерес к ней повысился на 19%. Кроме того, россияне продолжают интересоваться бизнес-литературой. В частности, продажи книги по финансовой грамотности "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки по итогам прошедшего квартала выросли на 40%. Трендом начала 2023 года на "Авито" стала литература для молодежи, стремительно набирающая популярность, сообщили в компании. В первом квартале на 68% выросли продажи подросткового романа в стилистике темного фэнтези "Мара и Морок" российской писательницы Лии Арден. Также не теряет популярности серия славянского фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского: в 2023 году фанаты ждут третий сезон одноименного сериала, и продажи книг продолжают расти - на 33% по сравнению с первым кварталом 2022 года, отмечают в "Авито". Российская молодежь также активно интересуется мангой - японскими комиксами. Спрос на мангу Тацуки Фудзимото об охотниках на демонов "Человек-бензопила" за год вырос в 5,5 раза. "Проза бродячих псов" - манга, созданная Кафкой Асагири, про сверхъестественное детективное агентство, за год стала популярнее почти в четыре раза. Кроме того, за год продажи серии манги "Атака титанов" на "Авито" выросли на 64%. Не спадает интерес и к "Токийскому гулю" - темному городскому фэнтези от автора Суи Исиды. Спрос на эту мангу в первом квартале 2023 года увеличился на 46%, заключили в компании.
https://ria.ru/20230417/knigi-1865718216.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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гарри поттер, стивен кинг, джоан роулинг (джоан мюррэй), авито, общество, россия
Гарри Поттер, Стивен Кинг, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Авито, Общество, Россия
Продажи книг на "Авито" увеличились на 43 процента
Продажи книг на "Авито" в первом квартале увеличились на 43 процента
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне в первом квартале 2023 года покупали книги на платформе "Авито" на 43% чаще, чем в январе-марте прошлого года, у читателей вырос интерес к подростковой литературе, фэнтези и манге, рассказали РИА Новости в компании.
"В первом квартале 2023 года продажи книг на "Авито" увеличились на 43% за год... Вырос интерес читателей к подростковой литературе, фэнтези и манге", - говорится в исследовании.
Опрос показал, сколько россиян читают книги
Отмечается, что россияне "остаются верны" своим любимым авторам: первые места по продажам продолжают занимать книги о Гарри Поттере
британской писательницы Джоан Роулинг
и хоррор-романы американского автора Стивена Кинга
. Спрос на них стабильно растет - на 15% и 18% год к году соответственно.
Как следует из материалов исследования, зарубежную классику в топе книг представляет антиутопия "Атлант расправил плечи" американской писательницы Айн Рэнд. За год интерес к ней повысился на 19%. Кроме того, россияне продолжают интересоваться бизнес-литературой. В частности, продажи книги по финансовой грамотности "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки по итогам прошедшего квартала выросли на 40%.
Трендом начала 2023 года на "Авито" стала литература для молодежи, стремительно набирающая популярность, сообщили в компании. В первом квартале на 68% выросли продажи подросткового романа в стилистике темного фэнтези "Мара и Морок" российской писательницы Лии Арден. Также не теряет популярности серия славянского фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского: в 2023 году фанаты ждут третий сезон одноименного сериала, и продажи книг продолжают расти - на 33% по сравнению с первым кварталом 2022 года, отмечают в "Авито".
Российская молодежь также активно интересуется мангой - японскими комиксами. Спрос на мангу Тацуки Фудзимото об охотниках на демонов "Человек-бензопила" за год вырос в 5,5 раза. "Проза бродячих псов" - манга, созданная Кафкой Асагири, про сверхъестественное детективное агентство, за год стала популярнее почти в четыре раза. Кроме того, за год продажи серии манги "Атака титанов" на "Авито" выросли на 64%. Не спадает интерес и к "Токийскому гулю" - темному городскому фэнтези от автора Суи Исиды. Спрос на эту мангу в первом квартале 2023 года увеличился на 46%, заключили в компании.
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