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Артиллерия группировки "Центр" поразила около ста целей в зоне спецоперации
Артиллерия группировки "Центр" поразила около ста целей в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.04.2023
Артиллерия группировки "Центр" поразила около ста целей в зоне спецоперации
Артиллерия российской группировки "Центр" поразила около ста целей противника в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T05:04
2023-04-21T05:04
2023-04-21T05:07
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Артиллерия российской группировки "Центр" поразила около ста целей противника в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. "В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки "Центр" с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника", — рассказал офицер. На Торском и Червонодибровском участках, по его словам, противник из числа 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады и штурмовая группа 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск предприняли попытки атаковать позиции российских подразделений.На Краснолиманском направлении, отметил он, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 армейской авиации группировки "Центр" нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы противника. Начальник пресс-центра добавил, что оперативно-тактическая авиация российской группировки продолжает наносить бомбовые удары по критически важным объектам украинских националистов.
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866779170.html
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безопасность, украина, россия, ка-52 "аллигатор", ми-35
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35
Артиллерия группировки "Центр" поразила около ста целей в зоне спецоперации
Артиллерия группировки "Центр" поразила около ста целей ВСУ
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Артиллерия российской группировки "Центр" поразила около ста целей противника в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
"В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки "Центр" с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника", — рассказал офицер.
На Торском и Червонодибровском участках, по его словам, противник из числа 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады и штурмовая группа 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск предприняли попытки атаковать позиции российских подразделений.
«
"В результате удара штурмовой авиацией и огневого поражения артиллерией группировки "Центр" противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции", — уточнил Савчук.
На Краснолиманском направлении, отметил он, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 армейской авиации группировки "Центр" нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы противника.
Начальник пресс-центра добавил, что оперативно-тактическая авиация российской группировки продолжает наносить бомбовые удары по критически важным объектам украинских националистов.
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