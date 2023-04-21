https://ria.ru/20230421/artilleriya-1866783341.html

Артиллерия группировки "Центр" поразила около ста целей в зоне спецоперации

Артиллерия группировки "Центр" поразила около ста целей в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.04.2023

Артиллерия группировки "Центр" поразила около ста целей в зоне спецоперации

Артиллерия российской группировки "Центр" поразила около ста целей противника в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T05:04

2023-04-21T05:04

2023-04-21T05:07

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

ка-52 "аллигатор"

ми-35

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Артиллерия российской группировки "Центр" поразила около ста целей противника в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. "В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки "Центр" с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника", — рассказал офицер. На Торском и Червонодибровском участках, по его словам, противник из числа 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады и штурмовая группа 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск предприняли попытки атаковать позиции российских подразделений.На Краснолиманском направлении, отметил он, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 армейской авиации группировки "Центр" нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы противника. Начальник пресс-центра добавил, что оперативно-тактическая авиация российской группировки продолжает наносить бомбовые удары по критически важным объектам украинских националистов.

https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866779170.html

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безопасность, украина, россия, ка-52 "аллигатор", ми-35