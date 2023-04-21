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Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 21.04.2023 (обновлено: 16:38 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866939076.html
Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске
Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 21.04.2023
Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, российские силы продвигаются, но говорить о "котле" для войск противника... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:05
2023-04-21T16:38
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
евгений пригожин
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, российские силы продвигаются, но говорить о "котле" для войск противника как о свершившемся факте преждевременно."Ситуация в Артемовске действительно остается тяжелой, напряженной. Ребята продвигаются, ребята воюют, но на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу "котла" пока преждевременно", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.Также Пушилин пообещал провести работу со своими советниками после их опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске. "Недопустимо в погоне за хайпом делать вот такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой в режиме реальных боевых действий", - подчеркнул врио главы республики.Ранее в пятницу о том же заявил Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города. По его словам, украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска.
https://ria.ru/20230420/artemovsk-1866722520.html
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866893601.html
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске

Пушилин назвал заявления советников о ситуации в Артемовске неаккуратными и невыверенными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, российские силы продвигаются, но говорить о "котле" для войск противника как о свершившемся факте преждевременно.
"Ситуация в Артемовске действительно остается тяжелой, напряженной. Ребята продвигаются, ребята воюют, но на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу "котла" пока преждевременно", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
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Также Пушилин пообещал провести работу со своими советниками после их опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске. "Недопустимо в погоне за хайпом делать вот такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой в режиме реальных боевых действий", - подчеркнул врио главы республики.
Ранее в пятницу о том же заявил Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города. По его словам, украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕвгений ПригожинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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