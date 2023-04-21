Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске
Пушилин назвал заявления советников о ситуации в Артемовске неаккуратными и невыверенными
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, российские силы продвигаются, но говорить о "котле" для войск противника как о свершившемся факте преждевременно.
"Ситуация в Артемовске действительно остается тяжелой, напряженной. Ребята продвигаются, ребята воюют, но на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу "котла" пока преждевременно", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Также Пушилин пообещал провести работу со своими советниками после их опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске. "Недопустимо в погоне за хайпом делать вот такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой в режиме реальных боевых действий", - подчеркнул врио главы республики.
Ранее в пятницу о том же заявил Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города. По его словам, украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска.