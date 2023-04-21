https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866939076.html

Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске

Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 21.04.2023

Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, российские силы продвигаются, но говорить о "котле" для войск противника... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:05

2023-04-21T16:05

2023-04-21T16:38

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

евгений пригожин

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной, российские силы продвигаются, но говорить о "котле" для войск противника как о свершившемся факте преждевременно."Ситуация в Артемовске действительно остается тяжелой, напряженной. Ребята продвигаются, ребята воюют, но на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу "котла" пока преждевременно", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.Также Пушилин пообещал провести работу со своими советниками после их опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске. "Недопустимо в погоне за хайпом делать вот такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой в режиме реальных боевых действий", - подчеркнул врио главы республики.Ранее в пятницу о том же заявил Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города. По его словам, украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска.

https://ria.ru/20230420/artemovsk-1866722520.html

https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866893601.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин, россия, ситуация в днр и лнр